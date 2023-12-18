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"Шукають любовний інтерес в Європі": Безугла зробила нову заяву про мобілізацію жінок

Анна Ярославська
18 грудня 2023, 10:45
За словами нардепа, у разі запровадження військового обліку жінок та їхньої мобілізації нібито будуть відкриті кордони для чоловіків.
Мар'яна Безугла, мобілізація жінок
Мар'яна Безугла зробила нову заяву про мобілізацію жінок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Нардеп від Слуги народу Мар'яна Безугла зробила чергову заяву про мобілізацію жінок в Україні.

Зокрема, вона розкритикувала українок, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. Безугла заявила, що вони "шукають любовний інтерес в Європі".

"Хтось не може виїхати з країни та підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!", - написала вона у Facebook.

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Нардеп заявила також, що якщо жінки прийдуть на небойові посади, то "тилових, які так добре влаштувалися вже два роки", ймовірно відправлять на фронт.

"Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок і мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей", — додала Безугла.

У коментарях під дописом нардепа почалося бурхливе обговорення. Одна з користувачів соцмережі запитала, чи буде прописано в законі, що жінок можна мобілізувати лише в тилові частинах, Мар'яна Безугла відповіла:

"Наші квіточки не народжені для труднощів, нехай всі мужики тягнуть, нашим квіточкам європи краще".

Скріншот Facebook

Що ще пишуть у Мережі:

"Рік тому такий закон і був ухвалений – депутати зі Слуг особисто запевнили, що ВР більше не повернеться до цього питання. І знову за "рибу гроші". Спочатку не бойові, потім штурмові, а ще далі - дітей з 10 років призиватимуть. Я вже нічому не здивуюся, гірше нацистів".

Скріншот Facebook

"Сильні жінки будуть захищати слабких чоловіків у владі, які ніколи не наважаться йти воювати, тому що їм страшно!!!!"

Скріншот Facebook

"Небойові посади? І що ж це таке, цікаво? Я - технолог швейного виробництва. Яка ж для мене готується небойова Посада? Тільки не розповідайте мені марення про пошиття форми для військових. Цим я можу займатися і без кріпосного права під назвою "військовий облік". Від слова "армія" кожну нормальну жінку нудить".

Скріншот Facebook

"Стикався по службі з багатьма дуже адекватними жінками на не бойових посадах. І повністю підтримую. Але не у вигляді примусової мобілізації, а на контракт на півроку/рік/два. А ось полковників з вавкою в голові пенсійного віку потрібно гнати з армії негайно".

Скріншот Facebook

У понеділок Безугла повідомила, що в проекті закону про мобілізацію буде прописано, що призов жінок не обмежується ЗСУ - це можуть бути і оборонні підприємства.

Скріншот Facebook

Мобілізація в Україні

Загальна чисельність Сил оборони, умовно кажучи, становить близько мільйона ста тисяч осіб, і такі обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації Україна обійтися не зможе в рамках війни. Про це заявив керівник ГУР генерал Кирило Буданов.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться. За його словами, зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів проведення мобілізації та інших питань.

До кінця 2023 року в Україні мають ухвалити новий законопроект про мобілізацію, який регулюватиме питання вручення повісток, відстрочки від служби, фінансової мотивації, дотримання прав військовозобов'язаних.

Які нововведення передбачені в проекті закону, читайте в матеріалі: Батогом і пряником: в Україні готують гучні нововведення в процес мобілізації.

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