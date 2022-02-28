ЗСУ знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і Сартану

Цей літак обстріляв населені пункти 4 рази / скріншот

Російський літак, що обстріляв Маріуполь і Сартану, знищили українські військові. Корабель ліквідували ЗСУ спільно з Нацгвардією та Азовом.

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, 28 лютого Сартану обстріляли з ракет.

"Наші шановні військові-ЗСУ, Національна гвардія і полк Азов знищили ворожий літак російських окупантів, який вчора чотири рази обстрілював селище Сартану і Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!",- зазначив Бойченко.

Також загарбники не перестають бомбити Маріуполь. Станом на сьогоднішній ранок там постраждало 76 мирних жителів.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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