Російські окупанти вбили 6-річну дівчинку в Маріуполі

Медики зробили все можливе.
У Маріуполі Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагалися її врятувати дитину, проте вона померла.
Кричущий інцидент стався 27 лютого.
"У лікарню Маріуполя в критичному стані привезли 6-річну дівчинку, поранену в результаті обстрілів російських військ. Медики намагалися врятувати її, проте безуспішно", - пише "Суспільне".
На опублікованих кадрах видно, як лікарі плачуть через смерть дитини.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.