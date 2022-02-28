Російські окупанти вбили 6-річну дівчинку в Маріуполі

Скріншот з відео

У Маріуполі Донецької області російські окупанти під час обстрілів вбили 6-річну дівчинку. Медики намагалися її врятувати дитину, проте вона померла.

Кричущий інцидент стався 27 лютого.

"У лікарню Маріуполя в критичному стані привезли 6-річну дівчинку, поранену в результаті обстрілів російських військ. Медики намагалися врятувати її, проте безуспішно", - пише "Суспільне".

На опублікованих кадрах видно, як лікарі плачуть через смерть дитини.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.