Маневри військ РФ та звільнення ЗСУ Запорізької області: Світан пояснив, що відбувається

Війська Росії проводять маневри, спрямовані на розосередження сил ще до того, як ЗСУ почнуть наступ у Запорізькій області, вважає Роман Світан.

Дії військ РФ у Запорізькій області сигналізують про майбутню контрнаступальну операцію ЗСУ-експерт / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти розуміють, що на шляху ЗСУ до Азовського моря стоять Пологи, Михайлівка та Токмак. Будь-яке просування українських військ на цих напрямках призведе до вогневого ураження гарнізонів противника. Тому вони проводять розосередження своїх сил. Маневри вказують на наближення початку військової операції сил оборони України зі звільнення Запорізької області. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

У чаті на Главреді, відповідаючи на питання про те, що, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, агресор РФ виводить свої війська з Михайлівки, Пологів, Інженерного та Бурчака Запорізької області, він заявив про проведення противником військового маневру.

За словами експерта, росіяни розуміють - ЗСУ можуть піти в наступ в Запорізькій області в бік Азовського моря, а на шляху стоять Пологи, Михайлівка і Токмак. Окупанти відводять свої сили, щоб не потрапити до зони вогневого ураження українських військ під час їхнього найменшого просування.

"Росіяни прекрасно прогнозують наш рух із запорізького фронту в бік Азовського моря. На шляху стоять ті ж Пологи, Михайлівка і Токмак. Тому російські війська виконують правильний, з військової точки зору, маневр розосередження. Вони розуміють, що наш рух в будь-яку з цих сторін викличе вогневе ураження по гарнізонах, які знаходяться в цих населених пунктах. Тому російські війська розосереджуються ще до того, як наші війська почнуть рух", - пояснив ситуацію Світан.

Він уточнив, що такі дії сигналізують про наближення військової операції України зі звільнення Запорізької області.

"Таким чином, ми бачимо тільки розосередження, а не відхід ЗС РФ. Противник розосереджується навколо гарнізону. Це якраз і свідчить про наближення початку нашої операції зі звільнення Запорізької області та виходу на Азовське море", - підкреслив Роман Світан.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше сказав про те, що Путін програв у війні з Україною по всіх напрямках.

Але буде ще багато боїв. Як вважає Міллі, в зимовий період і в армії України, і в окупантів РФ з'являться можливості для проведення наступальних операцій.

В Інституті вивчення війни зазначили, що США, схоже, працюють над коригуванням оцінок зимових наступальних можливостей ЗСУ. У Вашингтоні визнають потенціал українців для ведення ефективних бойових дій взимку.

У Forbes опублікували статтю, в якій йдеться про те, що армія України може перейти до наступу в Запорізькій області. Метою операції, можливо, стане звільнення більшої частини захопленого півдня і відтіснення окупантів до вузької ділянки суші, що з'єднує материк із захопленим росіянами Кримом.

Дивіться чат на Главреді з полковником запасу ЗСУ Світаном

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