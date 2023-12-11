Маломуж: РФ готує затяжну війну, Україна має два сценарії і всього рік на реалізацію

Україні слід підготуватися до нового наступу на зиму-весну, зазначив генерал.

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ЗСУ ведуть оборону на Сході / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Росія почала готуватися до затяжної війни. Москва збирається згенерувати усі мобілізаційні ресурси - дюдські, економічні , технологічні - і запустити роботу військово-промислового комплексуу цілодобовому режимі, повідомив в інтерв'ю Главреду колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Тепер ворог враховує операції ЗСУ зі звільнення територій та отримання від союзників високоточної зброї та іншої військової техніки.

Наразі, додав генерал, Росія намагається нам нав'язати свій сценарій.

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"На мою думку, Зеленський говорив про один зі стратегічних кроків - створення потужних систем оборони на окремих напрямках. Мова йде не про лінії Мажино або Манергейма, які обходили війська, а укріпрайони, які повинні забезпечити ефективну протидію ворогові і захист наших військових під час проведення, наприклад, операцій безпосередньо на фронті або заходів контрдиверсійних груп", - сказав Маломуж

У такій ситуації сьогодні Україна має два сценарії, зазначив Маломуж.

"Перший - тримати оборону і перекрити стратегічні напрямки потужними оборонними укріпленнями, де Росія може вдатися до надзвичайно небезпечних наступальних операцій", - пояснив генерал.

Другий - продовження наступальних операцій.

"Ми не припиняємо проводити наступальні дії, а на перспективу будуть плануватися відповідні стратегічні операції", - підкреслив Маломуж.

Він вважає, що тут можна говорити про комбінаційний план.

"Одна складова - спорудження укріпрайонів і ліній оборони, а інша - підготовка до реалізації стратегії зі звільнення наших територій", - висловився експерт.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Маломуж додав, що мова йде про контрнаступ ЗСУ на зиму-весну з урахуванням отримання нових озброєнь і підтримки кампанії з боку певних підприємств вітчизняного військово-промислового комплексу.

Надалі успіх України у війні забезпечать три фактори - нова стратегія ведення війни, отримання додаткових високотехнологічних озброєнь у достатній кількості і посилення ролі нашого військово-промислового комплексу.

"Перші два з них - вирішальні. Третій, додатковий фактор, передбачає підвищення інтенсивності роботи нашого ВПК з виробництва дронів, ракет різних типів, боєприпасів, стрілецької зброї та інших видів озброєнь. В тому числі, надводних дронів і ракет Нептун, про які ми вже неодноразово говорили", - зауважив генерал.

На реалізацію цього формату потрібен час. Але Україна вже зробила певні кроки у виробництві ракет і БПЛА, підкреслив Маломуж.

"Ми вже володіємо більш-менш потужною системою безпілотників, робимо ракети (вже є деякі ракети з дальністю до 2 тисяч кілометрів), Морські ракети, надводні і FPV-дрони і багато інших озброєнь. У нас вже є певний арсенал за рахунок старої техніки, новітнього озброєння західного виробництва і зброї власного ВПК вже більш високого технологічного рівня. Всі ці складові забезпечать успіх на фронті не тільки в обороні, але і в проведенні тактичних і стратегічних наступальних операцій", - відповів Маломуж.

Маломуж також підкреслив, що стратегічну ціль зі звільнення своїх територій Україні необхідно буде реалізувати протягом півроку або року. Тому що далі Росія буде лише посилюватися.

РФ пішла в наступ під Авдіївкою

11 грудня росіяни почали новий наступ на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби сили оборони України відзначають значне загостренням ситуації, зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень.

Армія країни-агресорки РФ також пробує захопити село Синьківка Куп'янського району на Харківщині, підкреслив генерал Олександр Сирський.

Водночас агресорка веде активні наступальні дії у напрямку Новоселівського, Стельмахівки, Лиману першого, а також у напрямку Сіверська.

ЗСУ, своєю чергою, провели низку локальних контратак біля Степового.

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