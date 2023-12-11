Україну потужно замете снігом: синоптик назвав найнеприємніші дні

Тиждень в Україні буде морозним і сніжним. Прогноз погоди від синоптика з 12 до 17 грудня.

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Погода в Україні на тиждень / pixabay

Погода в Україні на цьому тижні буде вельми небезпечною. Як і попереджали синоптики, грудень приніс в Україну морози і снігопади.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кибальчича, в більшості областей нашої країни очікується нестійка погода під впливом атмосферних фронтів і циклонів, які стануть причиною опадів у вигляді дощу і снігу.

Погода в Україні на вівторок 12 грудня

Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, туманів і дощів. На дорогах подекуди ожеледиця.

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Температура повітря вночі -2...+3°C, вдень 0 ... +5°C; у південній частині та в Криму вночі + 1...+ 6 ° з, вдень + 6...+ 11 ° с.

Погода в Україні на середу 13 грудня

13 грудня в Україні в більшості областей пройдуть опади переважно у вигляді дощу і туманів, в Карпатах, північних і східних областях сніг і мокрий сніг з переходом у дощ.

Місцями налипання мокрого снегу. На дорогах ожеледиця, місцями тумани. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+ 3 ° з, вдень -1...+ 4°C; на півдні та в Криму вночі +1...+6°C, вдень +6...+11 ° C.

Погода в Україні у четвер 14 грудня

Пройдуть дощі, в північних, західних областях і на останньому сході мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця, іноді налипання мокрого снігу.

Вітер південно-східний, 7-12 м/сек, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м / сек.

Температура повітря вночі -1...+ 4, вдень + 2...+ 7°C; у південних областях та в Криму вночі +3...+8°C, вдень +7...+12 °C.

Погода на п'ятницю 15 грудня

У більшості областей, крім півдня та Криму, збережуться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем.

У північній частині місцями налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/сек, вдень місцями пориви, 15-20 м/сек.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2...+3°C, на півдні вночі 0...+5°C, вдень +3...+8°C.

Погода в суботу 16 грудня

В Україні пройде невеликий сніг і мокрий сніг, вдень у західних і східних областях невеликий сніг, на решті країни без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7°С, вдень 0...-5°С на півдні протягом доби -3...+2°С.

Погода в неділю 17 грудня

Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер Західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень -2...+ 3 °С.

Карта погоди на 2 тижні / meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, що Україну накриє циклон з Туреччини, і назвала дату сильних опадів. У ряді областей два дні йтимуть снігопади через новий циклон.

Нагадаємо, синоптик попередила, що зима вразить аномальними температурами. Погода в Україні взимку 2023-2024 буде аномально теплою і без значних опадів. Очікується, що середня температура повітря в зимові місяці на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років, зазначила синоптик Віра Балабух.

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