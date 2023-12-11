Розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні: усі подробиці

Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, повідомляє у Telegram журналіст Євген Плінський, посилаючись на власні джерела.
"Отримав інформацію про досягнення домовленості з розблокування українсько-польського кордону", - йдеться у повідомленні журналіста.
Водночас ВолиньPost зазначає, що наразі вже розблоковано принаймні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
"Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо", - розповіла у коментарі журналістам речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
Розблокування "Ягодин-Дорогуськ" підтверджує у Facebook й міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - зазначив він.
За словами міністра, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску.
Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польщі.
Плінський, своєю чергою, уточнює, що завтра, 12 грудня, планується розблокування пункту пропуску через Раву-Руську.
"Далі по черзі всі пункти пропуску", - написав Плінський.
Блокада кордону з Польщею
З листопада тривало блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Протестувальники вимагали скасування "транспортного безвізу" для України.
Водночас ні Україні, ні представники Єврокомісії на умови демонстрантів не погоджувалися. Київ вів активні переговори з польською владою.
Учасники протесту погрожували продовжити блокаду вантажівок до січня.
Уже станом на 28 листопада у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок. Найскладніша ситуація тоді була на "Ягодин-Дорогуськ". Черга транспортних засобів там досягла 1 місяць 1 день 22 години 5 хвилин.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Загроза відмови від членства України в ЄС: Кулеба жорстко розніс євроскептиків
- Зарплати бюджетників суттєво зростуть: підвищення відбудеться в 2 етапи
- Українцям можуть "обрубати" виплату пенсій: кому загрожує