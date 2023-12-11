Розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні: усі подробиці

Понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску.

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Польща зняла блокаду кордону / Коллаж: Главред, Фото: Суспільне Львів, RMF FM

Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, повідомляє у Telegram журналіст Євген Плінський, посилаючись на власні джерела.

"Отримав інформацію про досягнення домовленості з розблокування українсько-польського кордону", - йдеться у повідомленні журналіста.

/ Скріншот Главреда

Водночас ВолиньPost зазначає, що наразі вже розблоковано принаймні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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"Попередню інформацію про таку ймовірність ми отримали 2 години тому від колег з польської митниці. Очікуємо на перші вантажівки, про що відразу повідомимо", - розповіла у коментарі журналістам речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Розблокування "Ягодин-Дорогуськ" підтверджує у Facebook й міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - зазначив він.

За словами міністра, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску.

Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польщі.

Плінський, своєю чергою, уточнює, що завтра, 12 грудня, планується розблокування пункту пропуску через Раву-Руську.

"Далі по черзі всі пункти пропуску", - написав Плінський.

Блокада кордону з Польщею

З листопада тривало блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Протестувальники вимагали скасування "транспортного безвізу" для України.

Водночас ні Україні, ні представники Єврокомісії на умови демонстрантів не погоджувалися. Київ вів активні переговори з польською владою.

Учасники протесту погрожували продовжити блокаду вантажівок до січня.

Уже станом на 28 листопада у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок. Найскладніша ситуація тоді була на "Ягодин-Дорогуськ". Черга транспортних засобів там досягла 1 місяць 1 день 22 години 5 хвилин.

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