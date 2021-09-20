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"Хлопчики підглядають і фотографують": на Львівщині в школах масово не вистачає дверей в туалетах

20 сентября 2021, 16:08

У місті Червоноград, кажуть батьки учнів, діти не можуть повноцінно відвідувати туалети - просто тому, що в масовому порядку немає дверей на кабінках.

Туалет
На Львівщині в школах масово не вистачає дверей в туалетах / Суспільне

У місті Червоноград (Львівська область) батьки місцевих школярів масово скаржаться на те, що в туалетах у навчальних закладах відсутні двері. Про це повідомляє портал Суспільне.

За їхніми словами, діти соромляться відвідувати такі туалети. До того ж хлопці регулярно намагаються підглядати за дівчатами. І більше того, старшокласники весь час норовлять зняти на камери смартфонів молодшокласників.

"Інші фотографують, вони викладають в YouTube, Facebook, кругом. Це взагалі. Я вважаю, що туалети повинні закриватися", — заявила Наталія Самчук, мама однієї з учениць.

За словами директриси Червоноградської школи № 4 Оксана Паламар, туалети без дверей ще недавно офіційно були дозволені санітарними нормами.

"У нас туалети чисті. Діти мають комфортні умови, адже ми завжди дотримуємося всіх гігієнічних вимог. Щоб причепити двері, нам треба повністю переробляти всі кабінки", - каже вона.

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У свою чергу в міській раді Червонограда депутати скаржаться, що в бюджеті не вистачає грошей – для того, щоб переобладнати всі туалети в школах.

"Капітальний ремонт спареного туалету коштує зараз в 300 тисяч гривень. Це все треба збити, зняти і заново встановити. У мене грошей немає і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Десь трошки щось намагаються зробити своїми силами. Як виділять гроші, ми зможемо робити", - сказав керівник Червоноградського міського відділу освіти Ігор Гомонко.

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Нагадаємо, раніше в Деснянському районі Києва в одній зі шкіл 50-річний збоченець напав на 8-річну дівчинку І вчинив розпусні дії. Подія трапилася в шкільному туалеті, куди педофілу вдалося пробратися.

Підозрюваного затримали протягом доби завдяки записам з камер відеоспостереження. Ним виявився 50-річний киянин. Затримати його змогли на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати зі столиці.

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