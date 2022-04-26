Хлопчик і дівчинка потрапили під обстріл: у Донецькій області рашисти вбили двох дітей

/ Facebook/don.gp.gov.ua

У Донецькій області внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами загинули двоє дітей 9 і 13 років, відкриті кримінальні провадження.

Як повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, за процесуального керівництва відомства здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2022 року під час обстрілу ворожою армією житлових будинків у м. Лиман Краматорського району отримали важкі травми 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги дітей намагалися перевезти на автомобілях швидкої та санавіацією до лікарень якнайдалі від бойових дій, але врятувати їх не вдалося.

/ Facebook/don.gp.gov.ua

З 24 лютого в Донецькій області загинуло 39 дітей, поранено - 68.

/ Facebook/don.gp.gov.ua

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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