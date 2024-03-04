Людям із групою інвалідності потрібно пройти перегляд: військовий пояснив причину

Військова служба вона не завжди повязана із безпосередньою участю у бойових діях, тож такі люди також можуть мати військову роботу.

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Хто має пройти повторний медогляд / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Молодший лейтенант Нацгвардії Сергій Позняк заявив, що в Україні низький мобілізаційний потенціал, а це призводить до ряду проблем.

"Зараз у нас мобілізаційний потенціал він впав. Тому нам треба ці параметри підтягувати. Треба переглянути всіх, хто має ІІ-ІІІ групи інвалідності на предмет його можливості використання у війську", - зазначив Позняк в ефірі телемарафону.

Він також наголосив, що військова служба вона не завжди повязана із безпосередньою участю у бойових діях: є штабна робота, фортифікаційна, навчальна та інструкторська робота.

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Кому потрібно проходити повторний медогляд / Скріншот: Телеграм

Дивіться відео про те, для чого людям із групою інвалідності проходити перегляд:

Мобілізація в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Раді дали відповідь, хто зможе отримати бронь від мобілізації. За словами Веніславського, у законопроєкті визначається лише те, що в органах державної влади, місцевого самоврядування можуть бути заброньовані керівники цих органів.

Президент Володимир Зеленський анонсував новий механізм бронювання від мобілізації. Він вважає, що необхідно знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито і платить податки. Зараз дуже важливий діалог між бізнесом і державою.

У Верховній Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію. Народні депутати України внесли вже понад 4 тисячі правок до нового законопроекту про мобілізацію. Через це розгляд законопроекту в Раді може затягнутись.

Військовий Кирило Сазонов назвав ефективнішу альтернативу мобілізації. Для набору військових до лав Збройних сил України ставку треба робити не на мобілізацію. Військовозобов'язані з більшою охотою готові вступати у конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК.

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