За словами президента, необхідно знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито і платить податки.

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Зеленський анонсував новий механізм бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

В Україні хочуть розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають мобілізації.

Як заявив президент Володимир Зеленський, зараз дуже важливий діалог між бізнесом і державою в питанні бронювання працівників від мобілізації.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без працюючих людей не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми маємо не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це теж дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", - сказав Зеленський.

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За його словами, зараз необхідно знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито і платить податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було запитань від податківців і правоохоронців", - підкреслив він.

В Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану.

Наразі воєнний стан і мобілізація тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб - до 13 травня 2024 року.

Законопроєкти планують ухвалити цього тижня.

Тим часом 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію . У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобов'язаних.

Також у проєкті містяться нововведення для військовозобов'язаних, які користуються консульськими послугами та перебувають за кордоном.

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