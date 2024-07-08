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Удар по дитячій лікарні "Охматдит": під завалами можуть бути люди - Клименко

Марія Николишин
8 липня 2024, 12:07
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Конструкції будівлі сильно пошкодженні, тому потрібно швидко та безпечно розібрати завали, каже Клименко.
Удар по дитячій лікарні 'Охматдит': під завалами можуть бути люди - Клименко
Удар по дитячій лікарні "Охматдит" / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ДСНС

Сьогодні, 8 липня, країна-агресор Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Скоріш за все під завалами є люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в коментарі "Киев сейчас".

"Ми бачимо вже зараз одного загиблого, як мінімум. Скоріш за все під завалами є люди. Зараз і волонтери, і працівники поліції, і працівники ДСНС розбирають завали", - сказав він.

Клименко зазначив, що конструкції будівлі сильно пошкодженні.

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"Тому ми маємо з одної сторони дуже швидко розібрати завали, а з іншого боку – ми маємо зробити це безпечно для тих людей, які займаються ліквідацією", - наголосив він.

Очільник МВС зазначив, що одну людину вже вдалось витягти з-під завалів.

"У нас є три години такого "золотого часу", як говорять рятувальники, якого нам буде достатньо, якщо там хтось є живий, щоб врятувати. Тільки що ми дістали ще одну людину з-під завалів, вона жива", – розповів міністр в ефірі телемарафону.

Також він зазначив, наразі важко сказати, скільки людей перебували в цьому корпусі, яка кількість може бути під завалами.

"Зараз також будуть працювати собаки, які шукатимуть живих людей. На жаль, якщо там будуть тіла, ми також це зможемо встановити. Але це буде десь приблизно через годину, коли основні завали будуть розібрані", – зазначив Клименко.

Удар по дитячій лікарні 'Охматдит': під завалами можуть бути люди - Клименко


Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Який вигляд має лікарня "Охматдит" після російської атаки на Київ:

Удар по дитячій лікарні 'Охматдит': під завалами можуть бути люди - Клименко

Ракетний удар по Україні - останні новини

Сьогодні, 8 липня, РФ запустила ракети по території України, повітряна тривога лунала у всіх регіонах через загрозу балістики та пуск ракет стратегічною авіацією.

У Києві прозвучали вибухи. У КОВА уточнили, що унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо є загоряння.

Пізніше, мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетний удар по Києву 8 липня 2024
    Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

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