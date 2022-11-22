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Люди якраз отримували допомогу: снаряд окупантів влучив у пункт роздачі хліба в Запорізькій області

22 листопада 2022, 13:33

Російські окупанти продовжують вбивати мирних українців в Запорізькій області.

Ракета, ракетний удар, дим
Снаряд окупантів влучив у пункт роздачі хліба в Запорізькій області / Reuters , pixabay.com

У Запорізькій області через обстрілу з боку окупантів загинув соцпрацівник, ще дві людини отримали поранення.

Ворожий снаряд впав біля місця, де жителям роздавали хліб, повідомив голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух, пише УНІАН.

"Небагато людей було. Люди дотримуються правил, щоб не було масового скупчення, але тим не менше снаряд, який впав біля цього гуманітарного пункту роздачі хліба, вбив соцпрацівника і поранив двох жінок", - зазначив голова ОВА.

Керівник офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вже прокоментував смертоносний ворожий обстріл.

"Російські терористи обстрілюють пункти видачі гуманітарки, продовжують ядерний шантаж - жалюгідна тактика військових невдах", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, 17 листопада російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Місцеві жителі нарахували щонайменше 7 потужних вибухів. Ракетний удар підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За його даними, ракети потрапили в промисловий об'єкт інфраструктури.

Також ми повідомляли, що в Запорізькій області російські окупанти розстріляли сім'ю з двома дітьми. Трагедія сталася в ніч на 18 листопада.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Запоріжжя
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