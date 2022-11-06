У послушника зупинилося серце: РФ обстріляла монастир на Вінниччині під час літургії

На Вінниччині через ракетний удар у послушника монастиря зупинилося серце / Колаж фото discover.ua, Вікіпедія

Російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Під час обстрілу постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир УПЦ МП. Це сталося прямо під час літургії. Через обстріл помер послушник. Про це заявив настоятель монастиря отець Антоній, повідомляє Українська правда.

В результаті вибуху була дуже потужна ударна хвиля. Це настільки сильно злякало 59-річного послушника Вадима, що у нього просто зупинилося серце. Отець Антоній стверджує, що послушник фізично ніяк не постраждав.

"У нас впало панікадило і лампади потрапляли, був пошкоджений іконостас, пара вікон вилетіла", – каже отець Антоній.

Відомо, що Вадим був родом з Києва і жив у монастирі останніх 4 роки. У нього залишилася тільки сестра. Але жінка не змогла приїхати на похорон через інвалідність.

Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня

Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб’єктів у низці областей. Частина Києва була без світла і води через ракетний удар. У кількох областях також зникли світло і вода.

В українській розвідці зазначали, що у РФ командування російських окупантів планувало атаки на українську інфраструктуру кількома тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, заявив голова ГУР Кирило Буданов.

Пізніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці у понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі у Севастополі.

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