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У Херсоні окупанти спалювали тіла своїх загиблих солдатів на сміттєзвалищі – The Guardian

22 листопада 2022, 07:38

Місцеві жителі бачили, як тіла звозили туди вантажівками. Територія була обгороджена і її суворо охороняли, щоб туди не міг ніхто зайти.

Российские военные
Окупанти у Херсоні спалювали тіла загиблих солдат на сміттєзвалищі/ Reuters, Радіо Свобода

Російські військові під час окупації Херсона, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих "товаришів по зброї" на місцевому сміттєзвалищі.

Про це херсонці розповіли виданню The Guardian. Вони зазначають, що окупанти заборонили наближатися до сміттєзвалища.

Туди постійно приїжджали вантажівки. За словами місцевих жителів, вони бачили, як туди привозили чорні мішки. Потім ці мішки підпалювали, і у повітрі був дим і жахливий сморід горілої плоті.

Жителі Херсона вважають, що таким чином окупанти знищували тіла своїх загиблих солдатів. Проте дехто з херсонців, які коментували цю ситуацію, уточнювали, що безпосередньо не бачили цих тіл.

Працівники звалища зазначають, що окупанти обрали найбільш ізольовану територію смітника, де їх найменше було видно.

У виданні зазначають, що поки що не можуть належно підтвердити таку інформацію. Українська влада зараз не коментує розслідування щодо цього. У той же час видання наголошує, що на смітнику досі можна побачити залишки прапорів РФ, російської військової форми і шоломи.

Також зазначається, що загарбники могли замінувати територію звалища або залишити там нерозірвані вибухові пристрої. Про це розповів виданню водій вантажівки, який працює на звалищі.

Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 21 листопада, обстріляли Херсон. У місті відбулися вибухи після 11 години ранку. Російські окупанти знову били по цивільній інфраструктурі. Внаслідок цього були загиблі і поранені.

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін розповів, що визволення Херсона – це великий успіх України як держави, адже це був єдиний обласний центр, захоплений у ході війни Російської Федерації проти України.

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