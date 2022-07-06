"Людей немає, що взимку їсти будемо": у Криму скаржаться на катастрофічно провальний сезон

Крим / pixabay, twitter птг Гурзуф

В окупованому Криму місцеві жителі скаржаться на відсутність туристів через війну в Україні.

У курортний Крим в цьому році ніхто не приїхав, а люди не знаю як будуть жити взимку, оскільки не можуть заробити потрібні кошти.

Багато хто вже став критикувати Росію за те, що уряд країни-агресора не передбачив проблеми на півострові і розв'язав бойові дії.

"5 липня! Людей немає! Ну що, наїлися дешевих херсонських овочів? Що взимку будемо їсти?",- пишуть люди в соцмережах.

За їх словами, Крим живе за рахунок коштів, зароблених в літній сезон, а поки в Україні йде війна, на півострів не будуть приїжджати ні українці, ні росіяни, чия влада окупувала українські території.

Місцеві жителі також опублікували кілька фотографій з найвідоміших колись в Гурзуфі пляжів, які зараз спорожніли. Подекуди видно кілька людей у морі, а також з десяток парасольок на пляжі.

Українці не пройшли повз і нагадали кримчанам, що до окупації півострова в Криму потрібно було займати місця на пляжі о 5 ранку.

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