Путіна змусять повернути Крим: з'явився несподіваний прогноз щодо закінчення війни

У цій війні за нами перемога, бо українська нація дуже сильна духом, впевнена Магдалена Мочіовскі.
Війна Росії проти України може затягнуться не на один рік, розповіла карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі.
Як підкреслила вона в інтерв'ю Апострофу, з самого початку війни у неї було бачення: бойові дії можуть затягнутися на 4 дні, 4 тижні або 4 роки.
"З першого дня мені йшло чотири рядки: чотири тижні, чотири місяці, і ні в якому разі я не хочу, щоб ця війна затягнулася на 4 роки. Тому в міру своїх можливостей будемо робити все для того, щоб цього не сталося. Щодо того, наскільки війна може затягнутися, що нас чекає, який хід війни ми передбачаємо, тут я говоритиму суто за себе. Ми не можемо програти в цій війні. У цій війні за нами перемога, бо українська нація дуже сильна духом. Ми дуже сильний народ. І ми душу і тіло покладемо для того, щоб здобути перемогу. Я всіх можу переконати в тому, що перемога буде за нами", — говорить провісниця.
Разом з тим вона впевнена в тому, що за результатами війни Україна поверне собі всі раніше окуповані території, в тому числі і Крим.
У той же час співрозмовниця звернула увагу на те, що за її прогнозом серйозні переломні моменти у війні будуть ближче до осені.
"Хоче Путін цього чи не хоче, але ми разом з усім світом змусимо його сісти за стіл переговорів. І вже не ми будемо просити, а він сам на це буде погоджуватися", — додала Мочіовскі.
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Раніше з'явився прогноз про те, що існує загроза нанесення російськими окупантами тактичного ядерного удару по Україні.
Загроза стратегічного ядерного удару є шантажем з боку РФ.
Не виключений тактичний ядерний удар по території України - точковий, йдеться в прогнозі таролога.
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