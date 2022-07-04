Путіна змусять повернути Крим: з'явився несподіваний прогноз щодо закінчення війни

Магдалена Мочіовскі спрогнозувала терміни закінчення війни / Фото УНІАН

Війна Росії проти України може затягнуться не на один рік, розповіла карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Апострофу, з самого початку війни у неї було бачення: бойові дії можуть затягнутися на 4 дні, 4 тижні або 4 роки.

"З першого дня мені йшло чотири рядки: чотири тижні, чотири місяці, і ні в якому разі я не хочу, щоб ця війна затягнулася на 4 роки. Тому в міру своїх можливостей будемо робити все для того, щоб цього не сталося. Щодо того, наскільки війна може затягнутися, що нас чекає, який хід війни ми передбачаємо, тут я говоритиму суто за себе. Ми не можемо програти в цій війні. У цій війні за нами перемога, бо українська нація дуже сильна духом. Ми дуже сильний народ. І ми душу і тіло покладемо для того, щоб здобути перемогу. Я всіх можу переконати в тому, що перемога буде за нами", — говорить провісниця.

Разом з тим вона впевнена в тому, що за результатами війни Україна поверне собі всі раніше окуповані території, в тому числі і Крим.

У той же час співрозмовниця звернула увагу на те, що за її прогнозом серйозні переломні моменти у війні будуть ближче до осені.

"Хоче Путін цього чи не хоче, але ми разом з усім світом змусимо його сісти за стіл переговорів. І вже не ми будемо просити, а він сам на це буде погоджуватися", — додала Мочіовскі.

читайте також"Росії буде хана": таролог дав прогноз щодо загрози ядерного удару по Україні

Раніше з'явився прогноз про те, що існує загроза нанесення російськими окупантами тактичного ядерного удару по Україні.

Загроза стратегічного ядерного удару є шантажем з боку РФ.

Не виключений тактичний ядерний удар по території України - точковий, йдеться в прогнозі таролога.

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