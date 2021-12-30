Лупив по голові і кидав: батько жорстоко побив тримісячного сина

Побиття дитини / pixabay

На Вінниччині батько жорстоко побив тримісячного сина. П'яний чоловік заявив, що його дратувала дитина своїм плачем.

Мати намагалася захистити дитину, проте чоловік вигнав її з дому.

А ось сусідам, до яких мати хлопчика прибігла за допомогою, вдалося забрати дитину у батька.

В якому стані дитина

В обласній лікарні, куди доставили дитину, лікарі діагностували у малюка забої і струс мозку. До батька виїхав наряд поліції.

Малюк у лікарні, бо злякався, каже 23-річний батько. Те, що бив Альошеньку, чоловік заперечує, але всього не пам'ятає, бо був нетверезий.

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"Взяв дитину, він плакав. Качаючи. Підійшов до дивана, відволікся, дитина впала, вдарився об перило. Я ненавмисно це зробив. Я дітей не ображаю. У моєї дитини все є", - розповів свою версію подій Богдан Тарасюк.

У той же час, медики переконані, що так вдаритися саме немовля не могло.

Що відомо про сім'ю

Як повідомляють журналісти, сім'я неблагонадійна, але на обліку не перебувала, кажуть у сільраді. 23-річний батько вже судимий і часто пиячив. У його 18-річної дружини не було свого житла, тому, коли народила, змушена була переїхати до чоловіка. Хоча до неї претензій немає.

Жінка також з багатодітної сім'ї, що живе в маленькому будинку. Тому її батьки не можуть забрати свою дочку з її дитиною.

Зараз хлопчик разом з матір'ю знаходяться в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. Соцслужби забирати дитину з сім'ї поки не планують, але і проти того, щоб Альошенька повертався до батька.

"Переговори ведуться з обласним центром постраждалих від домашнього насильства, куди однозначно буде переведена мама з дитиною. Я категорично проти, щоб вони спільно проживали, маючи інформацію від оточення села, що фізичне насильство в цій родині відбувалося неодноразово. Він бив жінку, просто вона це приховувала", - зазначив завідувач соцслужби м. Калинівки Юрій Вдовиченко.

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