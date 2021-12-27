На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчик

Ще одну дитину госпіталізували із переломом.
На Закарпатті 34-річний чоловік збив двох дітей, які стояли на краю проїжджої частини. Це сталося ввечері 26 грудня.
9-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці, повідомляє поліція Закарпатської області.
Іншого 8-річного хлопчика забрали до лікарні із закритим переломом тазостегнового суглобу.
"34-річний водій автомобіля "Audi", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини", – зазначають у поліції.
Після цього чоловік не зупинився, а поїхав далі. Проте вже через 300 метрів він врізався в огорожу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Водія затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.
У разі доведення його вини, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався у дерево. На момент аварії в авто на пасажирському сидінні перебував 14-річний племінник водія. Він загинув на місці від отриманих травм.
Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п’ятеро дорослих. Внаслідок аварії постраждав тренер – у нього була травма голови.
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