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На Закарпатті п’яний водій наїхав на дітей, загинув 9-річний хлопчик

27 грудня 2021, 14:42

Ще одну дитину госпіталізували із переломом.

У ДТП на Закарпатті загинув 9-річний хлопчик / Поліція Закарпатської області, колаж Главред

На Закарпатті 34-річний чоловік збив двох дітей, які стояли на краю проїжджої частини. Це сталося ввечері 26 грудня.

9-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці, повідомляє поліція Закарпатської області.

Іншого 8-річного хлопчика забрали до лікарні із закритим переломом тазостегнового суглобу.

"34-річний водій автомобіля "Audi", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини", – зазначають у поліції.

Після цього чоловік не зупинився, а поїхав далі. Проте вже через 300 метрів він врізався в огорожу.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Водія затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У разі доведення його вини, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом у жахливій ДТП загинув 14-річний підліток. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався у дерево. На момент аварії в авто на пасажирському сидінні перебував 14-річний племінник водія. Він загинув на місці від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у Васильківському районі перекинувся мікроавтобус, яким добиралися на змагання діти-спортсмени. У салоні на момент ДТП перебували 20 дітей 9-10 років і п’ятеро дорослих. Внаслідок аварії постраждав тренер – у нього була травма голови.

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