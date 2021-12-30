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"Буде "білою вороною": у садочку зацькували дитину за відмову матері скинутися на подарунок

30 грудня 2021, 13:47

Батьків попросили здати гроші не лише на канцелярію, а й по 5 тисяч гривень на привітання вчителів.

У садочку зацькували дитину за відмову матері скинутися на подарунок / ua.depositphotos.com

В одному із дитячих садочків у Києві виник конфлікт через те, що батьків постійно просили здавати на щось гроші. Одній із матерів, яка найбільше обурювалася великими поборами, пообіцяли зробити її дитину "білою вороною".

За минулий навчальний рік батьки здали на ремонт групи і до фонду 50 тисяч гривень, розповіла жінка у Facebook ГО "БАТЬКИ SOS". Проте у травні голова батьківського комітету знову написав у чаті у Вайбері, що потрібно здати ще – адже у фонді не вистачає 2 тисяч гривень.

У поточному навчальному році голова комітету вимагала у батьків здати по 200 гривень, і ще по 300 гривень на канцелярію. Також потрібно було віддати по 5 тисяч гривень на привітання педколективу з професійним святом.

Коли жінка відмовилася платити 5 тисяч гривень на подарунки і ще 200 "просто так", голова батьківського комітету сказала, що її дитина стане "білою вороною".

Жінка також розповіла, що незадоволених матерів на батьківських зборах принижували і чинили на них тиск. Після цього матері звернулися до Департаменту освіти і науки КМДА та Районного управління освіти.

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"У Міністерстві якості освіти повідомили, що ситуація є булінгом. Тому що дитина писала на листочку, поки ми розбиралися з цією історією", – розповіла жінка.

За її словами, у паралельній групі також назрівав конфлікт – там батьки за місяць здали по 2 тисячі гривень, і більшість цих коштів збирали на заміну вікон під приводом того, що вони "в аварійному стані". Як виявилося пізніше, ніякого аварійного стану не було і вікна можна було б не міняти.

У садочку почалися перевірки. Пізніше завідувачці закладу винесли догану і позбавили її річної премії, а батьківський комітет розформували.

Нагадаємо, раніше скандал через побори виник у дитячому садочку у Львові. Батьки поскаржилися у соцмережах, що керівництво дитсадка збирає "добровільні внески" на все: засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям на дні народження і свята, на ремонти та інше. Вони зазначили, що їм занадто часто доводиться здавати по 300-500 грн на потреби, фінансування яких передбачено державою.

Також у Глухові Сумської області школярі зацькували свого однокласника через те, що його мама відмовилася купувати друковані зошити для занять. Другокласник розповідав, що однокласники працюють в друкованих зошитах, а він нічого не робить.

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