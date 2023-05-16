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Лукашенко "воює" зі старшими синами: експерт розкрив сценарій перевороту в Білорусі

Олексій Тесля
16 травня 2023, 16:01
279
Зацикленість на одну фігуру дуже сильна в Білорусі, підкреслив Андрій Санніков.
Лукашенко, Санніков
Андрій Санніков оцінив ймовірність зміни влади в Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Олександр Лукашенко навряд чи захоче прижиттєвої передачі влади в Білорусі своєму старшому або середньому синові, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Лукашенко не довіряє своїм старшим синам.

"Там не родинні стосунки, а злочинного угруповання. І там проявляється (а іноді навіть вилазить на люди) сильно неприязне ставлення Лукашенка особливо до старшого і середнього синів", — пояснив білоруський опозиціонер.

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Він упевнений в тому, що Лукашенко не може допустити думки про те, що він не буде володіти всією повнотою влади.

"Зацикленість на одну фігуру дуже сильна в Білорусі. І коли цю фігуру прибрати, піраміда повинна посипатися. Принаймні, за логікою і за всіма історичними прикладами так і відбувається", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Раніше ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Журналісти The Mirror не виключали, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти - у той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Олександр Лукашенко новини Білорусі Андрій Санніков
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