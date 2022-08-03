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"Лукашенко може самостійно завдати ударів по Україні": експерт оцінив ризики вторгнення Білорусі

3 серпня 2022, 15:11

Загроза вторгнення з боку Білорусі існує. Доказ цьому - обстріли України на півночі. Так РФ хоче спровокувати Україну на збройну відповідь.

Олександр Лукашенко
У разі втягування у війну Олександр Лукашенко зможе зібрати 100 тисяч солдатів / Фото УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін прагне розв'язати міжетнічний конфлікт між українцями та білорусами, який затягнеться на десятки або навіть сотні років. Але поки що білоруські війська не зможуть самостійно піти у наступ.

Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, сказав в інтерв'ю РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Завдання та мрія Путіна не просто в тому, щоби Лукашенко ввів багатотисячне військо і створив видимість цього конфлікту, а щоб реально білоруси почали воювати проти українців на народному рівні. Для нас великий виклик, щоб цього не допустити", - пояснив експерт.

Самусь вважає, що загроза вторгнення з боку Білорусі існує. Доказ цьому - активні обстріли України на півночі. За словами експерта, таким чином Росія хоче спровокувати Україну на збройну відповідь.

"У Лукашенка також є свої ракети - китайські "Полонез", які б'ють на відстань до 300 кілометрів. Він міг би тоді вже самостійно завдати ударів по Україні... І після цього вже можна було б говорити про високу ймовірність реального конфлікту", - додав він.

Водночас поки що армія Білорусі не готова до військового конфлікту. Але в разі втягування у війну Олександр Лукашенко зможе зібрати 100 тисяч солдатів.

Можливе вторгнення Білорусі в Україну - оцінки експертів

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зважиться на військове вторгнення в Україну, білоруські війська можуть піти проти його правлячого режиму. Лукашенко побоюється такого сценарію, за якого політика просто зметуть. Організувати подібний рух можуть білоруси, які зараз воюють в лавах ЗСУ з армією Росії.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявляв, що армія Білорусі, найімовірніше, не братиме участі у війні проти України, яку почала РФ, але загроза цього все ж таки ще існує.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін говорив, що Україна враховує, зокрема, і найгірші сценарії, серед яких повномасштабна участь Білорусі у війні. Якщо главі РФ Володимиру Путіну вдасться "дотиснути" керівника РБ Олександра Лукашенка, його війська можуть почати наступ на північні та західні регіони.

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