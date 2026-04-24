Лукашенку мало не здасться: прогноз реакції на агресію з території Білорусі

Віктор Ягун прокоментував ймовірність провокацій проти України з території Білорусі.

Оприлюднено варіант відповіді України на агресію з боку РФ

Важливе із заяв Ягуна:

Україна дасть відповідь, якщо з території РБ почнеться агресія

Відповідь українців буде адекватною і на тому ж рівні

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував питання ймовірності здійснення провокацій проти України з території Білорусі.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Україна дасть відповідь, якщо з території РБ почнеться активізація повітряної компоненти — запусків дронів або ракет.

"Якщо такі запуски почнуться, то ми вже попередили: перше, що почне горіти, — це Мозирський НПЗ", — підкреслив експерт.

За його словами, якщо буде зафіксовано запуск будь-якого дрона або балістичної ракети з території Білорусі в бік України, відповідь буде адекватною і на тому ж рівні.

"Умовно кажучи, якщо прилетить один дрон — у відповідь полетять два. Тому, думаю, Лукашенко добре розуміє, що цього не можна допустити, адже наслідки будуть серйозними", — додав Ягун.

Можливий наступ на Київ і Житомир: експертна оцінка

Військові аналітики вважають, що білоруські війська поки не здатні вести масштабні наступальні операції і мають обмежену боєздатність. Разом з тим, за словами засновника підрозділу KRAKEN Костянтина Немічева, Росія може розглядати варіант дій з території Білорусі, об'єднуючи свої сили з окремими білоруськими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

