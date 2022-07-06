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ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятниках

6 липня 2022, 10:40

Скульптор радів, що росіяни прийшли на Донбас у 2014 році, й одразу взявся підтримувати окупантів та будувати їм монументи.

пророссийский скульптор Александр Елизаров
ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятниках/ Facebook Микола Бандрівський

Українські військові ліквідували на Луганщині прихильника "русского мира", скульптора Олександра Єлізарова, який мав проросійські погляди ще до початку війни на Донбасі, а після її початку прославляв окупантів у пам’ятниках.

Скульптор родом з Луганська деякий час навчався і жив у Львові, проте перед 2014 роком повернувся до Луганська. Він загинув під Комишувахою, коли брав участь в боях проти ЗСУ на боці окупантів. Подробиці цієї історії розповів у Facebook доктор історичних наук Микола Бандрівський.

Він зазначив, що Єлізаров був яскравим представником колони, яка культивувала і поширювала ідеали з радянського минулого та ідеї "русского мира".

Скульптор закінчив Львівську Академію мистецтв, після чого перебрався до Ужгорода і якийсь час жив там. У той період він зі ще одним прихильником "русского мира" Михайлом Колодко створили неоднозначну скульптуру – крилатого ведмедя. За словами Бандрівського, зараз цю скульптуру намагаються проштовхнути для символу туризму в регіоні.

Єлізаров перед 2014 роком повернувся до Луганська і викладав у місцевому художньому училищі. Коли ж росіяни вторглися на Донбас, він почав активно підтримувати окупантів, навіть створив для них пам’ятник – "захисникам Вітчизни – працівникам МВС ЛНР".

скульптура Елизарова
Скульптура ведмедя з крилами, яку створили Єлізаров та Колодко/ Facebook Микола Бандрівський

За наступні декілька років він створив ще кілька пам’ятників, що прославляли окупантів та бойовиків незаконних збройних формувань.

За зраду Єлізарова внесли у базу "Миротворця".

скульптор-предатель Елизаров
Єлізаров через свою зраду потрапив у базу "Миротворця"/ скрін

За словами Бандрівського, нещодавно у соцмережах з’явилася інформація, що скульптор загинув під Комишувахою на Луганщині. Він зазначив, що це сталося 31 травня.

скульптура Елизарова
Скульптура Єлізарова, яка прославляє так звану "ЛНР"/ Facebook Микола Бандрівський

Раніше повідомлялося, що військовий водій Національної гвардії України під обстрілом врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Нагадаємо, українські військові зупинили наступ окупантів і відтіснили ворога біля сіл Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Новолуганське, Спірне, Вершина на Донеччині, а також біля села Лозового на Херсонщині. Поблизу ще декількох населених пунктів, де противник намагається штурмувати, зараз тривають бойові дії.

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