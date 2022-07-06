ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятниках

Скульптор радів, що росіяни прийшли на Донбас у 2014 році, й одразу взявся підтримувати окупантів та будувати їм монументи.
Українські військові ліквідували на Луганщині прихильника "русского мира", скульптора Олександра Єлізарова, який мав проросійські погляди ще до початку війни на Донбасі, а після її початку прославляв окупантів у пам’ятниках.
Скульптор родом з Луганська деякий час навчався і жив у Львові, проте перед 2014 роком повернувся до Луганська. Він загинув під Комишувахою, коли брав участь в боях проти ЗСУ на боці окупантів. Подробиці цієї історії розповів у Facebook доктор історичних наук Микола Бандрівський.
Він зазначив, що Єлізаров був яскравим представником колони, яка культивувала і поширювала ідеали з радянського минулого та ідеї "русского мира".
Скульптор закінчив Львівську Академію мистецтв, після чого перебрався до Ужгорода і якийсь час жив там. У той період він зі ще одним прихильником "русского мира" Михайлом Колодко створили неоднозначну скульптуру – крилатого ведмедя. За словами Бандрівського, зараз цю скульптуру намагаються проштовхнути для символу туризму в регіоні.
Єлізаров перед 2014 роком повернувся до Луганська і викладав у місцевому художньому училищі. Коли ж росіяни вторглися на Донбас, він почав активно підтримувати окупантів, навіть створив для них пам’ятник – "захисникам Вітчизни – працівникам МВС ЛНР".
За наступні декілька років він створив ще кілька пам’ятників, що прославляли окупантів та бойовиків незаконних збройних формувань.
За зраду Єлізарова внесли у базу "Миротворця".
За словами Бандрівського, нещодавно у соцмережах з’явилася інформація, що скульптор загинув під Комишувахою на Луганщині. Він зазначив, що це сталося 31 травня.
Раніше повідомлялося, що військовий водій Національної гвардії України під обстрілом врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
Нагадаємо, українські військові зупинили наступ окупантів і відтіснили ворога біля сіл Долина, Верхньокам’янське, Білогорівка, Григорівка, Новолуганське, Спірне, Вершина на Донеччині, а також біля села Лозового на Херсонщині. Поблизу ще декількох населених пунктів, де противник намагається штурмувати, зараз тривають бойові дії.
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