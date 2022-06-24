Вандал у Дніпрі споганив пам'ятник буквою "Z": за його "голову" оголосили нагороду

Фаната "руского міра" шукають правоохоронці та небайдужі мешканці міста.
У Дніпрі оголосили винагороду за пошук чоловіка, який на пам'ятнику вночі намалював латинські літери "Z".
Вандала в капюшоні і з балончиком в руках зафіксували камери спостереження, розповіли в сюжеті "ТСН".
Він розмалював рашистськими символами постамент, на якому встановлено радянський танк. Комунальники ворожі символи вже змили, а ось за упіймання чоловіка оголошена нагорода - 10 тисяч гривень.
"Художника-фаната руского міра" шукають правоохоронці та небайдужі мешканці міста.
читайте також"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"Раніше ми розповідали, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Мелітополь (Запорізька область) літній городянин жбурнув курячі яйця в жінку, яка під виглядом соціолога розпитувала людей з приводу того, як їм живеться під окупацією.
Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі у колаборанта, який кілька днів тому збирав "загони Путіна", віджимають бізнес. Спочатку він погрожував винищити придуманих в Кремлі "нацистів", а тепер скаржиться на "гауляйтера" Мелітополя Галину Данильченко.
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