Вандал у Дніпрі споганив пам'ятник буквою "Z": за його "голову" оголосили нагороду

Вандал у Дніпрі споганив пам'ятник буквою "Z" / скріншот

У Дніпрі оголосили винагороду за пошук чоловіка, який на пам'ятнику вночі намалював латинські літери "Z".

Вандала в капюшоні і з балончиком в руках зафіксували камери спостереження, розповіли в сюжеті "ТСН".

Він розмалював рашистськими символами постамент, на якому встановлено радянський танк. Комунальники ворожі символи вже змили, а ось за упіймання чоловіка оголошена нагорода - 10 тисяч гривень.

"Художника-фаната руского міра" шукають правоохоронці та небайдужі мешканці міста.

читайте також"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"Раніше ми розповідали, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Мелітополь (Запорізька область) літній городянин жбурнув курячі яйця в жінку, яка під виглядом соціолога розпитувала людей з приводу того, як їм живеться під окупацією.

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