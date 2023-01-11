Литва передасть Україні системи ППО і зенітні установки. Про це сказав президент цієї Балтійської держави Гітанас науседа.

Литва передасть Україні системи ППО і зенітки - президент країни / скріншот з відео, УНІАН

Офіційний Вільнюс передасть Україні системи протиповітряної оборони і зенітні установки. З такою заявою в середу, 11 січня, президент Литви Гітанас Науседа виступив на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Львові.

"Сьогодні я привіз Хороші новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки", - сказав науседа.

Президент Литви згадав про свою зустріч з президентом Зеленським 23 лютого 2022 року − "буквально за кілька годин до початку війни".

"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно почне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", – підсумував він.

Військова допомога Україні від Заходу

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з Крюковим навантаженням HX 8x8.

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