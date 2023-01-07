Україні можуть дати батарею ППО SAMP-T: вони уражають цілі на дальності понад 100 км і сильні як ПРО

На балансі армії Італії є 5 діючих батарей SAMP-T, одну з них можуть віддати на допомогу Україні для відбиття військової агресії Росії.

Україна може отримати ППО ППО SAMP-T в рамках нового пакету військової допомоги / Колаж фото УНІАН і mbda-systems.com

США та Італія ведуть перемовини про передачу Україні батареї комплексів протиповітряної оборони SAMP-T. Установки можуть увійти до шостго пакету військової допомоги Києву, який Рим поки не затвердив. Питання постачань комплексів ППО українській державі обговорюється на рівні радників лідерів двох країн.

Як повідомляє La Repubblica, джерела в дипломатичних колах розповіли про те, що дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Франческо Тало і помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час телефонної розмови, яка відбулася 5 січня, обговорили можливість поставок Україні систем ППО.

За інформацією видання, йшлося про надання Україні батареї комплексів SAMP-T. Установки можуть увійти до шостого пакету військової допомоги Україні – свою квоту в ньому Італія поки ще не затвердила, але може зробити це вже незабаром.

Журналісти підкреслили, що на балансі армії Італії 5 батарей ЗРК SAMP-T і одна навчальна, у якої немає пускової установки. Втім, робота щодо її модернізації вже йде.

Системи SAMP-T

Інформаційно-консалтингова компанія Defense Express зазначало, що комплекси ППО SAMP-T – найкраща військова техніка Франції та Німеччини в області протиповітряної та протиракетної оборони (ПРО).

Установки можуть серйозно посилити захист повітряного простору України - вони здатні збивати цілі в повітрі на дальності понад 100 кілометрів і можуть перехоплювати навіть балістичні ракети.

Україна отримає ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Вашингтоні підтвердили передачу Києву батарею зенітних ракетних комплексів Patriot. Зеленський уточнив, що українська держава попросить ще одну таку батарею.

5 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає додаткову батарею ЗРК Patriot від Німеччини. Він подякував Берліну за допомогу в ППО – німецькі установки відіграють вирішальну роль у збитті ракет окупантів Росії.

Представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат вважає, що на навчання українських військових керувати ЗРК Patriot піде декілька місяців. За словами Гната, системи IRIS-T і NASAMS українські фахівці освоїли всього за кілька тижнів.

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