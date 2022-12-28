Земля та небо будуть захищені: Франція погодилась передати Україні зброю та системи ППО

Влада Франції продовжуватиме постачати Україні системи протиповітряної оборони на тлі повномасштабної війни з РФ.

Франція погодилась передати Україні зброю та системи ППО / Вікіпедія, pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з французьким колегою Себастьяном Лекорню, який прибув до Києва з офіційним візитом. Під час переоворів сторони домовились про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони. Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Був радий прийняти свого французького колегу та чудового друга Себастьяна Лекорню в Києві. Цей візит є не тільки актом хоробрості, а й демонстрацією сильної підтримки. Будуть продовжені поставки зброї та боєприпасів для ЗСУ, зокрема й чудові французькі системи для захисту наших землі та неба", - написав Резніков.

У свою чергу президент Володимир Зеленський також повідомив про зустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

"Розповів про безпекову ситуацію на фронті та оборонні потреби України. Обговорили подальші кроки з посилення обороноздатності нашої держави за підтримки Франції", - написав президент у Telegram.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден також заявили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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