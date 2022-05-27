Легка мішень: 50-річні танки РФ Т-62 дуже вразливі для протитанкових засобів - розвідка Британії

Присутність танків Т-62 на полі бою підкреслює брак в Росії сучасної боєздатної техніки.
Росія перемістила 50-річні танки Т-62, які були глибоко законсервовані, в зону відповідальності Південного угруповання військ РФ. На думку британських розвідників, Т-62 напевно будуть особливо вразливі для протитанкових засобів.
Як повідомляє в Twitter Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, присутність цих застарілих танків на полі бою підкреслює брак в Росії сучасної боєздатної техніки.
Зазначається, що Південне угруповання російських окупаційних військ, ймовірно, як і раніше має завдання окупувати південну територію України.
На даний момент російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.
Зокрема, РФ чинить тиск на Сєвєродонецькый "карман", проте Україна контролює кілька секторів і не дає РФ встановити повний контроль над Донбасом.
Зазначимо, радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що навіть якщо частина російських танків Т-62 заведеться і доїде на фронт, значить нам доведеться витрачати на них снаряди.
"А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів", - зазначив він.
Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях надовго.
Як повідомляв Главред, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі оцінив ситуацію на війні в Україні та заявив, що жодна зі сторін не досягла значного прогресу.
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