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Легка мішень: 50-річні танки РФ Т-62 дуже вразливі для протитанкових засобів - розвідка Британії

27 травня 2022, 11:19

Присутність танків Т-62 на полі бою підкреслює брак в Росії сучасної боєздатної техніки.

танк Т-62
Окупанти розконсервували партію застарілих танків Т-62 / Фото Вікіпедія

Росія перемістила 50-річні танки Т-62, які були глибоко законсервовані, в зону відповідальності Південного угруповання військ РФ. На думку британських розвідників, Т-62 напевно будуть особливо вразливі для протитанкових засобів.

Як повідомляє в Twitter Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, присутність цих застарілих танків на полі бою підкреслює брак в Росії сучасної боєздатної техніки.

Зазначається, що Південне угруповання російських окупаційних військ, ймовірно, як і раніше має завдання окупувати південну територію України.

На даний момент російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної.

Зокрема, РФ чинить тиск на Сєвєродонецькый "карман", проте Україна контролює кілька секторів і не дає РФ встановити повний контроль над Донбасом.

Зазначимо, радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що навіть якщо частина російських танків Т-62 заведеться і доїде на фронт, значить нам доведеться витрачати на них снаряди.

"А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що перегрупування російських військ у Херсонській області та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях надовго.

Як повідомляв Главред, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі оцінив ситуацію на війні в Україні та заявив, що жодна зі сторін не досягла значного прогресу.

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