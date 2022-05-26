Мішені для Javelin і NLAW: окупанти перекинули на Запоріжжя застарілі Т-62

Танки Т-62 в Мелітополі / скріншот

У Кирилівку Запорізької області російські окупанти перекинули партію застарілих танків Т-62, які раніше прибули в захоплений РФ Мелітополь.

Росія пригнала на окуповані території України 30 одиниць військової техніки, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

"Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни все-таки зняли з консервації, сьогодні прибув до Мелітополя. Танки оснащені гарматами з калібром 115 мм. Цікаво, як вони горять від Джавелінів і NLAW", – написали в Запорізькій ОВА.

Т-62 - радянський середній і основний бойовий танк першого покоління.

Створений на базі танка Т-55. Вироблявся в СРСР з 1962 по 1975 рік.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 115-мм 2А20

Тип гармати гладкоствольна гармата

Довжина ствола, калібрів 53

Боєкомплект гармати 40 (42 Т-62М)

Кулемети 1 × 7,62-мм СГМТ, з 1964 р. ПКТ, 1 × 12,7-мм ДШКМ з 1972 р.

Раніше повідомлялося про те, що через величезні втрати в бронетехніці в Україні командуванню окупантів довелося розконсервувати і відправляти на фронт застарілі танки моделі T-62 ‒ ще радянського виробництва.

Згідно з наявними даними, такі танки були розконсервовані для доукомплектації 150-ї мотострілецької дивізії Армії окупантів. Саме ця військова частина зазнала під час боїв в Україні одні з найбільших втрат у техніці.

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