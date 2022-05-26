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Рашисти використовуватимуть в Україні Т-62: чим це небезпечно для ЗСУ

26 травня 2022, 19:38

Навіть якщо частина цих танків заведеться і доїде на фронт-це означає, що нам доведеться витрачати на них снаряди.

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Росія відправить на війну танки Т-62 / Вікіпедія

Російські війська стали використовувати в Україні розконсервовані танки Т-62. Для ЗСУ це не дуже добре, оскільки на їх знищення теж потрібно витрачати снаряди, йдеться в заяві радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусива.

"Звичайно, зброєю ці танки назвати дуже важко. Їм мінімум по 45 років, вони слабкі технічно. І сумніваюся, що їхня розконсервація пройшла успішно. Очевидно, що цією технікою наповнюватимуть "м'ясні батальйони" так званих ЛДНР. Але для нас це не добрі новини", - констатує він.

За словами Андрусива, навіть якщо частина цих танків заведеться і доїде на фронт - це означає, що нам доведеться витрачати на них снаряди,

"А зі снарядами у нас зараз і так все складно, що є причиною тактичних відступів", - говорить він.

Андрусів відзначає і той факт, що бої за участю цих танків все одно вести доведеться, а це означає І те, що ЗСУ будуть виявляти свої позиції, що теж не дуже доречно.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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