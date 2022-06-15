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Легенда оборони Ірпеня: 28-річний захисник України двома пострілами з РПГ зупинив півсотні ворогів

15 червня 2022, 11:17

Ігор Дикун зустрів ворога на відстані витягнутої руки та визначив фінал вуличного бою на околиці Ірпеня. Битва за місто стала визначальною в обороні Києва.

Ігор Дикун
Ігор Дикун отримав звання Героя України за оборону Ірпеня / Фото facebook.com/Trush.Volodymy

28-річний український розвідник Ігор Дикун зупинив півсотні російських окупантів двома пострілами з ручного протитанкового гранатомета. Таким чином, захисник України ліквідував один з найважчих проривів на Ірпінському фронті й став легендою оборони міста на Київщині.

Бої за Ірпінь стали визначальними в обороні Києва. Наприкінці березня, коли війська РФ зробили останні відчайдушні спроби взяти Ірпінь і прорвали оборону, місто вдалося утримати завдяки неймовірному героїзму наших воїнів, серед яких і молодший лейтенант Ігор Дикун, передає ТСН.

Ігор Дикун - що про нього відомо

28-річний Ігор Дикун - уродженець містечка Борщів Тернопільської області. Він став на захист Батьківщини ще в 2014 році під час анексії Криму і перших боїв на Донбасі. Тоді Ігор був студентом третього курсу юрфаку університету МВС. Він взяв академічну відпустку і вступив до лав Збройних сил України.

Події 2014-го військовий вважає найважчою війною.

"Проти танків воювали не лише зі стрілецькою зброєю, але і з тими старими акумулятивними гранатами. Це ще зброя часів Другої світової. Зараз набагато краща ситуація", - зізнався Дикун.

Його головний бій в Ірпені навесні 2022-го вирішило та сама радянська зброя - з протитанкового гранатомета РПГ-7 він зупинив дві машини російського десанту.

За його словами, 24 березня загарбникам вдалося прорвати оборону і створити загрозу оточення.

"Противник тиснув і з сусідньої вулиці зверху, і з нижньої, і вийшли нібито кліщі. Всі підрозділи, а це 60 осіб, виявилися б тут затиснутими", - розповів військовослужбовець.

Ігор Дикун
Ігор Дикун став на захист Батьківщини ще в 2014 році / Фото armyinform.com.ua

Першочерговим завданням стало знищити техніку. Першу ціль Дикун лише підбив. Окупанти сховали пошкоджену бойову машину і вже пізніше молодий боєць вистежив і добив її. А ось друга десантна машина ворога під прикриттям піхоти прорвалася далі, Ігорю з командою довелося її переслідувати, перестрибуючи паркани. Взявши черговий бар'єр, воїн натрапив на ворожого кулеметника.

"Він мене спостерігав, але прийняв за свого, польський однострой однотонний з їхньою цифрою, тому він не зреагував", – розповів Ігор.

Далі послідував другий точний постріл. Військовий вискочив на перехрестя і вдарив по БМД і ворожій піхоті, що прикривала її, з РПГ-7. Коли повертався, була зворотна стрільба з автомата. Ігор отримав поранення. Побратим воїна "Дракон" у розпал бою перев'язав йому рани.

Ігор Дикун був поранений при обороні Ірпеня
Ігор Дикун був поранений при обороні Ірпеня / Фото armyinform.com.ua

Свої останні години в Ірпені Дикун пам'ятає погано. У нього була контузія, лопнула барабанна перетинка, два кульових: дотичне поранення плеча і наскрізне - ноги. Тоді українських поранених переносили в ліс, а потім евакуювали в бік Києва.

Ігор Дикун був удостоєний звання Героя України
Ігор Дикун був удостоєний звання Героя України / Фото facebook.com/Trush.Volodymy
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Фото facebook.com/Trush.Volodymy

Через два дні Ігор Дикун дізнався, що за оборону Ірпеня йому присвоєна найвища нагорода – звання Героя України.

Як повідомляв Главред, президент присвоїв посмертне звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну. Сапер підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоби зупинити ворога.

Також Володимир Зеленський підписав указ про надання статусу міст-героїв тим містам, які найбільше постраждали від російських загарбників.

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