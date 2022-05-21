Нова спроба захопити Київ і Харків: експерт назвав умову, за якої армія РФ піде в атаку

Тарас Загородній оцінив, чи зважиться Кремль ще раз спробувати взяти Київ і Харків / Колаж УНІАН

Кремль навряд чи зважиться на другу спробу захопити столицю України Київ, а також Харків. Політичний і економічний аналітик Тарас Загородній вважає такий сценарій малоймовірним.

"Тому що знову ж таки в України вже з'явилося сучасне озброєння. Також навколо Києва вже збудовано кілька ліній оборони з фортифікаційними спорудами, бетонкою. Вже є територіальна оборона, навчені люди", - сказав Загородній під час чату на Главреді.

За його словами, Росія відступила від Києва, Харкова, Чернігова не від хорошого життя – російські війська вибили від цих міст.

"Вони не змогли взяти жодного прикордонного міста. Так, взяли Херсон, але там своя історія, в якій ще належить розібратися і з'ясувати, як так виявилося, що це місто виявилося беззахисним. А ті міста, які захищалися, росіяни взяти не змогли. Для них важливо було взяти Харків, але вони цього зробити не можуть. Вони намагаються оточити угруповання українських військ на Донбасі, але ця спроба триває вже місяць – і безрезультатно. Там йдуть важкі бої, є втрати з нашого боку, але реально у Росії просування немає", - зазначив експерт.

При цьому аналітик назвав умову, за якої путінські солдати все ж таки можуть спробувати захопити Київ.

"Якщо раптом наш фронт впаде на Донбасі або інших напрямках, то, звичайно ж, повторна спроба захопити Київ і Харків буде зроблена Росією", - сказав Загородній.

Він додав, що з кожним днем Україна стає сильнішою, а Росія - слабшою.

"Тому я не вірю зараз в нову спробу взяти Київ нахрапом – у РФ просто немає сил для цього. Однак обстріли Києва, безумовно, ще триватимуть", - резюмував Тарас Загородній.

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Як повідомляв Главред, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс заявив, що битва під Києвом увійде до підручників з військової історії, адже українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно перевершувала. Райс вважає, що переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва – в Мощуні та Ірпені.

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