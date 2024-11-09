Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 листопада, провів уже декілька нарад щодо оборонної тематики.
"Перша - це наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія - наші снаряди, наші гармати. Це і дрони - різних видів, для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Пізніше президент України заслухав доповідь військових та Міністерства оборони. Своїми доповідями поділились і головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги приділяють зараз Курахівському напрямку.
"І третє. Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО - це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору", - додав Зеленський.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки. У ніч на суботу, 9 листопада, вдарила безпілотниками по Одесі. Пошкоджені низка будівель. Також в одному з районів міста пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.
РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Близько 11:00 9 листопада окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. У результаті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.
2 листопада РФ жорстоко вдарила по Дніпропетровщині. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по території області. Через ворожу атаку пошкоджень зазнала інфраструктура.
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