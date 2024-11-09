Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

Володимир Зеленський розповів, що Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року.

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Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 листопада, провів уже декілька нарад щодо оборонної тематики.

"Перша - це наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія - наші снаряди, наші гармати. Це і дрони - різних видів, для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Пізніше президент України заслухав доповідь військових та Міністерства оборони. Своїми доповідями поділились і головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги приділяють зараз Курахівському напрямку.

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Що відомо про місто Курахове / Інфографіка: Главред

"І третє. Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО - це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору", - додав Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки. У ніч на суботу, 9 листопада, вдарила безпілотниками по Одесі. Пошкоджені низка будівель. Також в одному з районів міста пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.

РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Близько 11:00 9 листопада окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. У результаті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

2 листопада РФ жорстоко вдарила по Дніпропетровщині. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по території області. Через ворожу атаку пошкоджень зазнала інфраструктура.

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