Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

Юлія Закрепа
9 листопада 2024, 19:31оновлено 9 листопада, 20:05
140
Володимир Зеленський розповів, що Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року.
Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради
Зеленський провів Ставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 листопада, провів уже декілька нарад щодо оборонної тематики.

"Перша - це наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія - наші снаряди, наші гармати. Це і дрони - різних видів, для різних завдань, які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Пізніше президент України заслухав доповідь військових та Міністерства оборони. Своїми доповідями поділились і головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги приділяють зараз Курахівському напрямку.

відео дня
Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради
Що відомо про місто Курахове / Інфографіка: Главред

"І третє. Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО - це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору", - додав Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки. У ніч на суботу, 9 листопада, вдарила безпілотниками по Одесі. Пошкоджені низка будівель. Також в одному з районів міста пошкоджені адміністративні будівлі, складські приміщення та автомобілі.

РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Близько 11:00 9 листопада окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. У результаті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

2 листопада РФ жорстоко вдарила по Дніпропетровщині. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по території області. Через ворожу атаку пошкоджень зазнала інфраструктура.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський новини України Фронт
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо

Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо

20:37Світ
Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

19:31Україна
"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

18:54Світ
Реклама

Популярне

Більше
Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

95% людей не можуть вирішити головоломку: потрібно сказати, яке число під авто

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні вдарить зимова погода: синоптикиня назвала дату похолодання

В Україні вдарить зимова погода: синоптикиня назвала дату похолодання

Навіщо класти пакетик чаю в пилосос: прибиральниця ошелешила геніальним трюком

Навіщо класти пакетик чаю в пилосос: прибиральниця ошелешила геніальним трюком

Останні новини

20:37

Байден уперше після виборів зустрінеться з Трампом: що відомо

19:36

"Боляче та неприємно": син та ексдружина емоційно відреагували на смерть Узелкова

19:31

Курахівський напрямок у вогні: Зеленський провів три важливі наради

19:30

Чого насправді хоче Путін?Погляд

19:00

Що обов'язково має бути у машині в Україні: список обов’язкових речей

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
18:54

"Занадто велике прохання": США відмовили Києву в пріоритеті поставок ATACMS – WSJ

18:22

В Україні овочі дорожчають шаленими темпами: на що ціни зросли, а на що впали

17:44

"Криму більше немає": у Трампа осоромилися заявою і звернулися до Зеленського

17:43

Претенденти на посаду генпрокурора фігурували в антикорупційних матеріалах - ЗМІ

Реклама
17:26

Головоломка для сучасних Ейнштейнів: треба правильно порахувати морозиво

17:25

Вибухає і валить помаранчевий дим: з'явилися нові подробиці атаки на хімкомбінат в РФ

16:47

Підготовка зустрічі Зеленського з Трампом: у МЗС розкрили деталі

16:46

РФ хоче оточити гарнізон ЗСУ в районі Курахового: Селезньов попередив про загрози

16:03

"Демони виходили": Кравець розповіла про своїх молодших дітейВідео

15:54

В Україні вдарить зимова погода: синоптикиня назвала дату похолодання

15:45

На 46-му році життя раптово помер український боксер В'ячеслав Узелков

15:42

ЗСУ за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей РФ: Сирський скликав нараду

15:37

РФ скинула авіабомби на Куп'янськ: є загиблі, поранені та багато руйнуваньФото

15:13

Відключення світла по 20 годин на добу: Харченко пояснив, чого чекати насправді

14:54

Після перемоги Трампа у світі відбудуться серйозні зміни: Золотарьов розкрив сценарійЕксклюзив

Реклама
14:48

Тисячі росіян знищені: у Британії розкрили колосальні втрати РФ в Україні

14:41

Армія РФ відновила наступ на Курщині: колони з десантом сунуть на ЗСУ - DeepState

14:37

Етикет у громадському транспорті: 12 найпоширеніших помилок

13:54

Ракети для Patriot і NASAMS: ЗМІ про терміновий пакет оборонної допомоги США Україні

13:23

Українські дрони вразили комбінат з виробництва боєприпасів на Тульщині – ЗМІ

13:19

"Жодних переговорів": Шольц різко висловився щодо можливого діалогу з РФ про мир

13:13

Для чого потрібне активоване вугілля: способи застосування, про які мало хто знає

12:43

Зробив важливу заяву: у Росії з'явився постарілий ЛеонтьєвВідео

12:42

Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

12:28

Демократи можуть отримати "приз": боротьба за владу у США не закінчена - Золотарьов

11:59

Картопля буде свіжою місяцями: у якому незвичному місці потрібно її зберігати

11:40

Удар по строковиках РФ: дрони підірвали військовий полігон під Ростовом – ЗМІФотоВідео

11:16

"Мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні - ЗМІ

10:44

Як позбутися конденсату на вікнах: найдієвіші поради

10:34

Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови – ISW

10:29

Внаслідок удару по Одесі постраждала ціла сім'я і залишилась без матері - Кіпер

10:05

Карта Deep State онлайн за 9 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:49

Під прицілом два важливі об'єкти РФ: дрони атакували Тульську область

09:40

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 листопада (оновлюється)

09:33

Топ-10 правил етикету, які ми порушуємо і навіть не здогадуємося про це

Реклама
09:16

Витікають мільйони: куди Том Круз витрачає свої нечувані гонорари

09:08

"Не в інтересах України": Павел сказав, яку угоду щодо війни Трамп може укласти з Путіним

08:57

ЗСУ прорвалися до головного плацдарму Курщини, а ворог штурмує схід - ISW

08:10

Росія не отримала бажаного: у бункері істерикаПогляд

07:57

РФ вдарила по Одесі дронами, зачепило багатоповерхівки і не тільки: подробиціФотоВідео

07:50

Шалений путініст Михалков вимагає стягнути з України мільйони "за Крим"

06:30

Країну сильно "трусить": Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря

06:10

Єдиний порятунок України і самої ЄвропиПогляд

05:26

Гороскоп на завтра 10 листопада: Ракам - велика удача і прибуток, Козерогам - зміни

05:00

Удари ракетами і дронами: тривожний прогноз щодо термінів масованої атаки РФ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти