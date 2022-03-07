Кулеба зустрінеться з Лавровим в Туреччині

Кулеба і Лавров зустрінуться в Туреччині/ Reuters

Очільники МЗС України і Росії Дмитро Кулеба і Сергій Лавров зустрінуться в турецькому місті Анталія у четвер, 10 березня. Їхня зустріч відбудеться на полях тристороннього саміту.

Про це розповів очільник турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу, пише milliyet.com.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина прагне чимшвидше зупинити бойові дії в Україні.

"Наша мета полягає в тому, щоб зупинити конфлікт якомога швидше. Ми доклали зусилля, щоб об'єднати наших російських та українських співрозмовників. До конфлікту ми підтримували наші контакти без перерви. Після війни ми посилили цю роботу ще більше", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини. Зустріч Зеленського з лідером РФ може відбутися в Анкарі або Стамбулі.

Крім цього, сьогодні, 7 березня, відбудеться третій раунд переговорів української і російської делегацій щодо війни в Україні, зустріч стартує о 16:00. Сторони планують говорити про гуманітарні коридори.

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