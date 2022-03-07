"Якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським": Кулеба різко висловився про прямі переговори

Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність організації прямих переговорів президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

"Наш президент нічого не боїться. У тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай сядуть, поговорять", – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Глава МЗС України також заявив, що готовий до предметної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим для припинення війни, якщо той на нього налаштований.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу зі співучасником, співорганізатором злочину агресії проти України. У той же час на цих переговорах ви можете зупинити або, принаймні, зробити спробу зупинити цей злочин, тому давайте серйозно поговоримо". Якщо він налаштований на серйозну розмову, то ми, як дипломат з дипломатом, серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту ж абсурдну пропаганду, яка останнім часом від нього звучить, тоді він від мене почує сувору правду, якої заслуговує", - додав Кулеба.

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Раніше на Банковій заявили, що президент Володимир Зеленський готовий особисто зустрінеться з президентом РФ Путіним.

Зазначається, що президент Зеленський висловив готовність до прямих переговорів.