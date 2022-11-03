Кулеба розповів про те, як закінчення війни буде прийнятним для України / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Прийнятним закінченням війни Росії проти України для офіційного Києва буде виведення Кремлем окупаційних військ з усіх українських територій. Про це заявив керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Сadenaser.

Дипломат окремо зазначив - в України безліч планів, які вона намагатиметься втілити в життя, але "абсолютний мінімальний знаменник - Росія не перебуває на території України".

На питання журналістів, чи означає така позиція виведення російських військ з усіх окупованих територій, включаючи півострів Крим, Кулеба відповів строго ствердно.

"Так, і я думаю, що ми повинні припинити підкреслювати Крим, тому що Крим нічим не відрізняється від Донецька або Луганська. Це лише частина України. Коли журналісти роблять цей наголос, кажучи "включаючи Крим", вони створюють враження, ніби Крим ‒ щось дійсно особливе, до якого слід ставитися інакше", ‒ сказав він.

За словами Кулеби, так не повинно відбуватися, тому що півострів Крим ‒ просто частина території України.

"І як би не ставилася до цього Росія або яка-небудь інша країна, ми не повинні втручатися в цей наратив, який говорить, що це особлива територія, до якої потрібно ставитися по-особливому", ‒ підсумував він.

Фейк Росії про "брудну бомбу" в Україні

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував головам Міноборони Великої Британії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм", "розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував головам Міноборони Великої Британії, США, Франції та Туреччини. Під час бесіди він розповів їм про вигаданий Москвою фейк, згідно з яким Україна нібито готова "застосувати брудну бомбу". Однак росіянам ніхто не повірив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдними звинувачення Росії на адресу України щодо так званої "брудної бомби". За його словами, жодної "брудної бомби" у Києва немає, а Москва продовжує тиражувати брехню, подібну заявам про "нацизм", "розробки ядерної зброї" і "бойових голубів".

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