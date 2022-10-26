"Це частина геноциду українців": Кулеба жорстко ввідреагував на удари по критичній інфраструктурі

Кулеба назвав геноцидом удари по критичній інфраструктурі України / Колаж фото УНІАН, Reuters

Удари по критичній інфраструктурі, які час від часу наносить РФ, є частиною геноциду українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що навмисні удари по таких об'єктах є воєнним злочином. Російські посадовці та пропагандисти відкрито заявляють, що вони хочуть заморозити українців до смерті.

"Навмисні російські удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Враховуючи їхній системний характер та супровідні сигнали російської пропаганди й посадовців, ці удари мають розглядатися як частина російського геноциду українського народу. У Конвенції щодо геноциду 1994 року чітко зазначено про це: навмисне застосування умов щодо групи з метою її фізичного знищення загалом або частково є геноцидом", – сказав Кулеба.

Російські окупанти пошкодили близько 40% енергетичної системи, що серйозно погіршило гуманітарну ситуацію в країні. Кулеба також акцентував увагу на тому, що саме ці удари змусили Україну припинити експорт електроенергії до ЄС, щоб покрити власні потреби.

Міністр закликав світ надати Україні максимальну допомогу, передавши системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них.

Відключення світла в Україні

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше зробив заяву про те, що Україні слід готуватися до відключень світла, води і тепла. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни, в результаті чого склалася складна ситуація.

"У нас наразі критична ситуація по всій країні. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - додав Тимошенко.

21 жовтня в Укренерго сказали, що українці прислухалися до прохань економити споживання електроенергії, однак не у всіх регіонах. Фахівці спостерігали підвищений рівень споживання електрики в піковий час - з 7 до 11 ранку і з 17 до 23:00. Через це на українців чекають обмеження на постачання електроенергії.

24 жовтня в Україні продовжили заходи, спрямовані на тимчасове відключення електроенергії для побутових споживачів і промисловості. До 10 ранку заходи впровадили у Харківській, Полтавській і Сумській областях. Планово відключали світло в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. З певних причин проблеми з електропостачанням фіксуються на Рівненщині.

Інші новини: