20 тисяч українських солдатів пройдуть підготовку в країнах ЄС - Боррель

Країни-члени Європейського союзу домовились підготувати додатково близько 20 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомив верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС.
"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тисяч солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тисяч солдатів, таким чином, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - зазначив Боррель.
За словами Жозепа Борреля, в рамках місії EUMAM 60 тисяч українських військових планують підготувати до кінця літа.
"Гарна підготовка означає збереження життів на полі битви", - ноголосив політик.
Підготовка українських військових
Нагадаємо, генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що Україна може підготувати будь-яку кількість особового складу. Наразі країна може навчити військовослужбовців у кількості від 100 до 500 тисяч, як визначить закон. Також він зазначив, що за кордоном підготовлено 20% військовослужбовців, але основна частина підготовки військових відбувається в Україні.
Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що поки немає сенсу доставляти в Україну винищувачі F-16, оскільки країна повинна спочатку підготувати необхідну інфраструктуру та фахівців для їх ефективного використання.
Як повідомляв Главред, народна депутатка Мар’яна Безугла виклала на своїй сторінці у Facebook напрацювання законопроєкту щодо рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. В ньому передбачено військовий облік та обов'язкову базову загальновійськову підготовку жінок, а також можливість залучення до військової служби під час воєнного стану. Проте на бойові посади - лише за добровільною згодою.
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