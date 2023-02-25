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Кулеба пояснив, у чому підступ "мирного плану" Китаю: "Ми не згодні"

25 лютого 2023, 16:59
Представлений КНР документ ще знаходиться в стадії вивчення, підкреслив глава МЗС України.
Кулеба
Дмитро Кулеба оцінив "мирний план" Китаю / ua.depositphotos.com, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував так званий "мирний план", який китайське керівництво бачить як варіант вирішення ситуації навколо масштабного вторгнення РФ в Україну.

Україна не згодна як мінімум з одним пунктом китайського "мирного плану" з припинення війни, підкреслив він після засідання Радбезу ООН, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Разом з тим глава МЗС України звернув увагу на те, що представлений КНР документ ще знаходиться в стадії вивчення.

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"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було вранці в Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми згодні, є як мінімум один пункт, з яким ми не згодні - який пов'язаний з санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але в цілому, це цікавий документ", — сказав глава українського зовнішньополітичного відомства.

У той же час він уточнив, що представлений документ слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", — додав Кулеба.

"Мирний план" Китаю: що відомо

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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