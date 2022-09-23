Перенесення війни на територію РФ: Фейгін розкрив несподіваний сценарій

Російській владі буде необхідно "гасити пожежі" вже в самій РФ, не виключив Марк Фейгін.
Одним з елементів перемоги у війні з російськими окупантами може бути перенесення бойових дій на територію противника, заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.
Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, необхідно стимулювати початок війни на території Росії.
"Не обов'язково самим вторгатися. Але якщо дати зброю вантажівками, то ви ж розумієте, що бажаючих взяти цю зброю буде багато. Уявляєте, що можуть зробити 30-40 тисяч автоматів в прикордонних областях Росії?" ,- пояснив співрозмовник.
Він припустив, що після цього російській владі буде необхідно "гасити пожежі" вже в самій РФ.
"А якщо всі скажуть, що, мовляв, самі у себе всередині розбирайтеся, це підвищує шанси на те, що система закупориться", - додав Фейгін.
Нагадаємо, раніше Фейгін розповів про те, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківській області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій.
За його словами, деокупація практично всієї Харківської області суттєво вплинула на громадську думку в РФ.
Читайте ще:
- ЗСУ звільняють населені пункти на двох напрямках: Генштаб про контрнаступ
- Паніка в "ДНР": Пушилін драпонув з Донецька через наступ ЗСУ
- Потужний удар ЗСУ на півдні: знищено десятки окупантів разом з технікою та складом БК