Перенесення війни на територію РФ: Фейгін розкрив несподіваний сценарій

Війна може початися на території РФ, заявив Марк Фейгін / Reuters, УНІАН

Одним з елементів перемоги у війні з російськими окупантами може бути перенесення бойових дій на територію противника, заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, необхідно стимулювати початок війни на території Росії.

"Не обов'язково самим вторгатися. Але якщо дати зброю вантажівками, то ви ж розумієте, що бажаючих взяти цю зброю буде багато. Уявляєте, що можуть зробити 30-40 тисяч автоматів в прикордонних областях Росії?" ,- пояснив співрозмовник.

Він припустив, що після цього російській владі буде необхідно "гасити пожежі" вже в самій РФ.

"А якщо всі скажуть, що, мовляв, самі у себе всередині розбирайтеся, це підвищує шанси на те, що система закупориться", - додав Фейгін.

Нагадаємо, раніше Фейгін розповів про те, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківській області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій.

За його словами, деокупація практично всієї Харківської області суттєво вплинула на громадську думку в РФ.

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