Хто не зобов'язаний з'являтися до ТЦК, навіть якщо отримав повістку: перелік категорій

У законі визначено кілька основних причин, за яких військовозобов'язаний може не прихлдити до ТЦК.

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Кому не обов'язково приходити до ТЦК за повісткою / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під час воєнного стану всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП для оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії. Проте закон передбачає винятки, коли це необов'язково. Про те, хто з чоловіків не підлягає мобілізації розповів УНІАН.

У 2010 році Кабінет Міністрів України встановив п'ять категорій чоловіків, які можуть не приходити до ТЦК, навіть за повісткою. У 2022 році ці правила розширили і на військовозобов'язаних, і на резервістів.

Причини, які вважаються поважними для неявки в ТЦК:

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смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича дружини (чоловіка), що сталася не пізніше, ніж за сім днів до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворим членом сім'ї (дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини), які проживають разом із військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Обставини, які військовозобов'язаний називає підставою своєї неявки до ТЦК, мають бути документально підтверджені. Інакше до людини застосовуватимуть санкції.

Хто не підлягає мобілізації за новим законопроектом

У Верховній Раді України перебуває на розгляді законопроєкт №10449, який передбачає зміни у переліку причин для відмови від явки до ТЦК. Зокрема, якщо цей законопроєкт буде прийнятий, відповідно зміняться причини для неявки:

перешкода стихійного характеру;

хвороба військовозобов'язаного;

дії країни-агресора;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

У випадку неможливості явки з будь-якої з цих причин, особа зобов'язана сповістити ТЦК про причини своєї відсутності. Зробити це потрібно не пізніше, ніж через три доби після отримання повістки. Після цього мобілізацію відкладуть.

Мобілізація Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов підкреслив необхідність переорієнтації з мобілізації на рекрутинг для набору військових. Він зазначив, що рекрутинг успішно працює, оскільки люди охочіше готові вступати у конкретні бригади, ніж проходити через ТЦК.

Також у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається бронювання або відтермінування не лише для держслужбовців, а й для інших професій, які є критично важливими для роботи держави і суспільства. Конкретний перелік цих категорій буде затверджений урядом.

Крім цього, українські чоловіки, що перебувають за кордоном, не отримуватимуть повісток, але матимуть можливість скористатися електронним кабінетом для оновлення своїх персональних даних, розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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