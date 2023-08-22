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"Іншого варіанту немає": Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим

Альона Вороніна
22 серпня 2023, 14:11 оновлено 22 серпня, 15:16
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Якщо Україна не звільнить Крим, то це означатиме консервацію ситуації і передачу війни нашим нащадкам, наголосив секретар РНБО.
Алексей Данилов, Крым
Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим/ колаж: Главред, фото: Апарат РНБО України, скрін

Звільнення Кримського півострова від російських окупантів найімовірніше відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресорка Росія до того часу не втямить, що їй потрібно забиратися з нашої території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов напередодні саміту Кримської платформи, пише "Укрінформ". Він наголосив, що іншого варіанту, ніж звільнення Криму військовим шляхом, ми не маємо.

"Для нас Крим є частиною нашої території. Ми маємо звільнити (Крим – ред.) Більше того, ми його будемо звільняти. Скоріш за все – це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй потрібно піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає", – наголосив Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що якщо ми не звільнимо Кримський півострів, це означатиме консервацію ситуації та передачу війни нащадкам. Данілов наголосив, що країна-агресорка Росія ніколи не заспокоїться, поки матиме у своєму підпорядкуванні Крим.

Україна матиме певні гарантії безпеки лише тоді, коли вижене російських окупантів з Криму і посуне загарбників в Азовському морі.

"Якщо ми не будемо мати в Криму свого військового флоту, то майте на увазі, що ми будемо знаходитися в край складному стані з точки зору безпеки постійно. Тому нам потрібно звільнити Крим, наше Азовське море", – зазначив Данілов.

Перспективи деокупації Криму

Раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що ракети на 300 і БПЛА на 800 км допоможуть ЗСУ, коли Крим стане островом. Україна здатна зруйнувати всю логістику окупаційних військ Росії на півдні, ворог не зможе налагодити військові постачання морем, вважає Маломуж.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об’єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у Повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес наголошував, що Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. Звільнення Кримського півострова – ключ до перемоги України у війні, оскільки за такого сценарію російські війська впадуть і на Донбасі, вважає Ходжес.

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