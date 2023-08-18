Війна не закінчиться в цьому році, звільнення Криму почнеться в 2024-му - експерт

Російський диктатор робить все, щоб заморозити війну в Україні, але це не вирішить проблему.

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Війна в Україні не закінчиться у 2023 році / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Facebook

Війна в Україні не закінчиться цього року і триватиме щонайменше ще у 2024 році. Про це під час чату на Главреді заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

При цьому експерт вважає, що лише в 2024 році почнеться звільнення Криму від окупантів.

"Орієнтуюся виключно на факти, тому вважаю, що війна триватиме і в 2024 році, коли буде реалізовуватися сценарій звільнення Криму. І тоді вже будемо дивитися, що буде з Донеччиною і Луганщиною", - говорить Коваленко.

Він вважає, що лише після закінчення південної наступальної кампанії можна буде робити прогнози щодо Донбасу.

Коваленко акцентує на тому, що Путін робить все, щоб заморозити війну в Україні. Однак це не вирішить проблему, адже війна все одно не закінчиться.

Експерт також переконаний, що Україна може почати переговори про мир. Однак немає ніяких гарантій щодо того, що це може дійсно допомогти закінчити війну.

Дивіться відео з чатом Андрія Коваленка на Главреді:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

Раніше стало відомо про те, що контрнаступ ЗСУ набирає обертів, найпотужніша бригада вступила в бій. Раніше 82-а бригада перебувала в резерві, тепер цей підрозділ бере участь у контрнаступі.

Віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни. Вона переконана, що заяви про швидке закінчення війни є брехнею.

Водночас полковник запасу Олег Жданов каже, що війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року. Жданов переконаний, що президент США Джо Байден скористається перемогою України під час передвиборної кампанії.

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