Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України і назвав терміни

За словами радника керівника Офісу президента, масований російський обстріл може відбутися 12-15 січня.

Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, попередив, що російські окупаційні війська готуються завдати нового масованого удару по українській інфраструктурі.

Як зазначив Арестович під час розмови з російським опозиційним політиком та правозихисником Марком Фейгіним, російські загарбники будуть обстрілювати Україну крилатими ракетами, а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136.

За словами радника керівника Офісу президента, масований російський обстріл може відбутися 12-15 січня.

"Чекаємо обстрілу крилатими ракетами разом з "шахедами". Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але це необов'язково. Це так виходить по ритмам, в яких вони стріляють. Вони можуть відкласти, можуть перенести. Побачимо", - сказав Арестович.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується.

Офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький також прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

Більше новин про ракетний терор росіян: