glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України і назвав терміни

10 січня 2023, 23:50
За словами радника керівника Офісу президента, масований російський обстріл може відбутися 12-15 січня.
Алексей Арестович, ракета
Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, попередив, що російські окупаційні війська готуються завдати нового масованого удару по українській інфраструктурі.

Як зазначив Арестович під час розмови з російським опозиційним політиком та правозихисником Марком Фейгіним, російські загарбники будуть обстрілювати Україну крилатими ракетами, а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136.

За словами радника керівника Офісу президента, масований російський обстріл може відбутися 12-15 січня.

"Чекаємо обстрілу крилатими ракетами разом з "шахедами". Рано чи пізно він відбудеться. По термінам, це виходить 12-15 січня, кінець цього тижня. Але це необов'язково. Це так виходить по ритмам, в яких вони стріляють. Вони можуть відкласти, можуть перенести. Побачимо", - сказав Арестович.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується.

Офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький також прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

Більше новин про ракетний терор росіян:

війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:03

Проживуть до 100 років і не втратять апетит до життя: власників 4 імен доля нагородила довголіттям

00:51

Найстрашніший день року: прикмети на 11 січня і що не можна робити, щоб нещастя не залучитиВідео

10 січня, вівторок
23:50

Арестович попередив про підготовку нового обстрілу України і назвав терміниВідео

23:30

Що потрібно робити, якщо дме з пластикових вікон: стовідсотковий спосіб утепленняВідео

23:23

Окупанти захопили частину Соледара, ЗСУ не покидають місто - АрестовичВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:54

Після скандального вигнання з Україні: у Росії взялися за ТимощукаВідео

22:50

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

22:37

Солодке життя: як зрозуміти, що мед зіпсувався і що робити зі старим продуктом

22:36

Росіяни в істериці: дочку вбивці Шойгу підловили на шопінгу в ДубаїВідео

Реклама
22:21

Україна буде під захистом: Канада передасть ЗСУ потужне ППО NASAMSВідео

22:20

Юрій Антонов перетворився на старезного дідусяВідео

21:53

Потужна "бавовна" у Макіївці: у ліквідації окупантів РФ може звинуватити самих же загиблих росіянВідео

21:48

Президент позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача і КузьмінаВідео

21:47

Матовий френч манікюр 2023: 5 варіантів наймоднішого нейл-арту на сьогоднішній момент

21:36

"Дуже поганий сценарій": Подоляк розповів, чим небезпечне затягування війни з РФВідео

21:22

Чому 12 січня не можна чіпати сіль та солити їжу: прикмети і важливі заборони дняВідео

21:22

У Росії борються за життя відомого фігуристаВідео

21:02

Все всіяне тілами окупантів: прямо зараз йде важливий бій за Соледар - МалярВідео

20:34

"Україна краще модернізує радянські танки Т-72": Медведєв влаштував істерику і пригрозив росіянамВідео

20:28

"Потрібно докласти неймовірних зусиль": експерт розповів, чи буде захоплення Бахмута після СоледараВідео

Реклама
20:21

"Жертв вивозили КамАЗами": окупанти розкрили шалені втрати РФ в Макіївці - перехоплення ГУРВідео

20:19

Віталій Портников. Україна повинна перемагати у 2023 роціВідеоблоги

19:57

Мовчав дуже довго: принц Гаррі вперше назвав ім'я свого справжнього батькаВідео

19:53

"Знайти своїх" на 1+1: Осадча розповіла про пошук хлопця, якого окупанти викрали на очах нареченоїВідео

19:37

Буде багато повітряних тривог і три гарячих точки: експерт пояснив, що станеться на фронті в січніВідео

19:20

Пригожин спробує сам стати президентом РосіїПогляд

19:16

У США анонсували навчання українських захисників на ЗРК Patriot: коли вони відбудутьсяВідео

18:50

Принц Гаррі розповів, чи буде присутній на коронації батька - короля Чарльза III

18:41

"Пакунок малюка" в 2023 році: що в нього входить, як отримати допомогу або компенсаціюФотоВідео

18:30

Не варто брати ідеально круглі апельсини: як вибрати найкращі цитрусові і не купити "суху кислятину"

18:23

"Місто - символ мужності українців": голова німецького МЗС раптово приїхала до ХарковаВідео

18:23

Більше не "поза політикою": "голубка миру" Регіна Тодоренко поміркувала про патріотизмВідео

18:15

"Позиція РФ стає дедалі слабшою": ворог різко зменшив артилерійський вогонь по Україні на 75% - CNNВідео

18:02

Загрожує 8 років у в'язниці: митрополита УПЦ судитимуть за виправдання російської агресіїВідео

17:55

Друг дружини Пєскова в реанімації: російський фігурист Костомаров опинився при смерті

17:49

Савік Шустер підколов Валерія Меладзе за боягузтво :"Не створює враження хороброї людини"

17:30

"Ситуація дуже складна, місто фактично знищене": у ЗСУ розповіли про жорсткі бої під СоледаромВідео

17:25

Капітан Америка закохався: Кріс Еванс весело підтвердив нові стосункиВідео

17:04

Ціни на продукти б'ють всі рекорди: що подорожчало найбільшеВідео

16:49

Як охолодити батарею телефону: простий спосіб, на який піде всього 20 хвилин

Реклама
16:26

Навіщо заморожувати крупи: це допоможе назавжди забути про набридливу проблему

16:17

Танки Leopard 2 та інша передова зброя: ЄС і НАТО підтримали потужну військову допомогу УкраїніВідео

16:11

Кістлява Белла Хадід у вузькому бікіні налякала фанатів виснаженим виглядом

15:53

Україна перетвориться на ковзанку: синоптик розповіла про сильний мороз і назвала дату потеплінняВідео

15:44

Все ще живий: путініст Міхалков вийшов на зв'язок після новин про передсмертний станВідео

15:38

ЗСУ просуваються під Кремінною: окупанти перекидають десант і танки - ГайдайвВідео

15:14

Путін не змінював мету щодо України: РФ зазнає втрат, але готова продовжувати війну – СтолтенбергВідео

15:10

57-річна Елізабет Херлі ледь не виронила бюст з бікіні, в якому скакала по хвиляхВідео

15:05

У Києві та області стали частіше відключати світло: в ДТЕК назвали причини і просять економитиВідео

15:01

"З нього класний чорнобривець під Бахмутом виросте": Анатоліч вилаяв Кіркорова за ниття до Зеленського

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти