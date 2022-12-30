"Заощаджують ракети": Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по Україні

Як зазначив Арестович, той факт, що росіяни випустили лише 69 ракет, а не 124 означає лиш те, що у загарбників суттєвий дефіцит ракет.

Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по Україні / Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупаційні війська під час масованої атаки на Україну 29 грудня мали завдати по наших містах набагато більше ракетних ударів, зважаючи на те, скільки носіїв злетіло та вийшло в море. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським опозиційним політиком та правозихисником Марком Фейгіним.

"Мали бути 124 ракети. Відповідна кількість носіїв злетіла і вийшла в море. Несподівано запустили 69, з яких ми збили 54", - зазначивАрестович.

За його словами, дві з ворожих ракет, які збила ППО, були протирадіолокаційні. "Чотири збили розрахунки, зокрема з ПЗРК, що є абсолютним нонсенсом для військової справи. До цієї війни вважалося, що ПЗРК не можуть збити крилаті ракети за жодних обставин", - пояснив радник Офісу президента.

Як зазначив Арестович, той факт, що росіяни випустили лише 69 ракет, а не 124 означає лиш те, що у загарбників суттєвий дефіцит ракет.

"Я особисто вважаю, що вони заощаджують ракети. Можемо констатувати, що періодизація ударів, проміжки між ударами дедалі довші, кількість ракет дедалі менша. Я думаю, що вони заощаджують. Вони мали 460 ракет всіх типів. Нині вони витратили шосту частину. Якщо вони будуть бити меншою кількістю і рідше, ніж сьогодні, то такий удар нам легше відбивати. Не буде перенасичення ППО", - додав він.

Ракетний терор росіян

Російські окупанти щотижня здійснюють терор проти мирних українців, запускаючи по наших містах крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе. Остання масована атака сталася 29 грудня. Загарбники атакували Україну ракетами. У багатьох містах прогриміли сильні вибухи.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, росіяни на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і остання атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час атаки 29 грудня РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у новому році російські окупаційні війська можуть завдати більш масований удар, ніж був 29 грудня. "Щодо кількості ракетних ударів, то вони можуть бути потужнішими, ніж 29 грудня. Питання в тому, скільки крилатих ракет вони готові витратити, адже носіїв у них все ще достатньо", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

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