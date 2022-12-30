glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Заощаджують ракети": Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по Україні

30 грудня 2022, 05:00
Як зазначив Арестович, той факт, що росіяни випустили лише 69 ракет, а не 124 означає лиш те, що у загарбників суттєвий дефіцит ракет.
Российская ракета, Алексей Арестович
Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по Україні / Міноборони РФ, УНІАН

Російські окупаційні війська під час масованої атаки на Україну 29 грудня мали завдати по наших містах набагато більше ракетних ударів, зважаючи на те, скільки носіїв злетіло та вийшло в море. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським опозиційним політиком та правозихисником Марком Фейгіним.

"Мали бути 124 ракети. Відповідна кількість носіїв злетіла і вийшла в море. Несподівано запустили 69, з яких ми збили 54", - зазначивАрестович.

За його словами, дві з ворожих ракет, які збила ППО, були протирадіолокаційні. "Чотири збили розрахунки, зокрема з ПЗРК, що є абсолютним нонсенсом для військової справи. До цієї війни вважалося, що ПЗРК не можуть збити крилаті ракети за жодних обставин", - пояснив радник Офісу президента.

Як зазначив Арестович, той факт, що росіяни випустили лише 69 ракет, а не 124 означає лиш те, що у загарбників суттєвий дефіцит ракет.

"Я особисто вважаю, що вони заощаджують ракети. Можемо констатувати, що періодизація ударів, проміжки між ударами дедалі довші, кількість ракет дедалі менша. Я думаю, що вони заощаджують. Вони мали 460 ракет всіх типів. Нині вони витратили шосту частину. Якщо вони будуть бити меншою кількістю і рідше, ніж сьогодні, то такий удар нам легше відбивати. Не буде перенасичення ППО", - додав він.

Ракетний терор росіян

Російські окупанти щотижня здійснюють терор проти мирних українців, запускаючи по наших містах крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе. Остання масована атака сталася 29 грудня. Загарбники атакували Україну ракетами. У багатьох містах прогриміли сильні вибухи.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, росіяни на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і остання атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час атаки 29 грудня РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у новому році російські окупаційні війська можуть завдати більш масований удар, ніж був 29 грудня. "Щодо кількості ракетних ударів, то вони можуть бути потужнішими, ніж 29 грудня. Питання в тому, скільки крилатих ракет вони готові витратити, адже носіїв у них все ще достатньо", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Більше новин про ракетний терор росіян:

війна в Україні ракета Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:00

100 гривень за долар: чим здивує курс у 2023 році

05:00

"Заощаджують ракети": Арестович розповів, скільки насправді ударів росіяни мали завдати по УкраїніВідео

04:00

Чи потрібно промивати макарони після варіння: відповідь на найбільш спірне питанняВідео

03:20

Бездоганний крабовий салат на Новий рік 2023: королівський рецепт за 100 гривеньВідео

02:36

Пенелопа Крус з голими грудьми і в грайливих трусиках знялася для обкладинки відомого глянцю

Реклама
02:15

Сумська розповіла, чи зустрінеться з дочкою, яка мовчки живе в Росії

02:07

З ювілеєм мужчині - оригінальні привітання, сердечні листівки і картинки до свята

02:05

Вріже мороз до - 19°: синоптики налякали українців крижаним прогнозомВідео

01:35

РФ продовжить обстріли України: Буданов пояснив, якими вони будутьВідео

00:51

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити, щоб весь рік у бідності не прожитиВідео

29 грудня, четвер
23:45

Росія має ракет ще на 5-7 масштабних атак, до весни запаси окупантів вичерпаються - СвітанВідео

23:18

Наймодніша стрижка 2023 з фантастичним чубчиком, що робить образ загадковимФото

23:10

У яку воду потрібно класти м'ясо для холодця чи супу: хитрість, яка зробить смак страв феєричнимВідео

23:00

Данілов відверто відповів, які втрати української армії у війні з РФВідео

22:58

Модний сніданок забезпечений: як приготувати яйце пашот легко і швидкоВідео

22:41

Перший повний місяць 2023 року принесе небувалий успіх: кому чекати удачіВідео

22:39

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісні кадри спільного відпочинку

22:29

В Україні відповіли на істерію Білорусі через падіння ракети на їх територіїВідео

21:44

У Генштабі прогнозують, що наступного року в РФ інтенсивно "розквітатиме бавовна"Відео

21:44

"Не горять бажанням допомагати Путіна": у розвідці пояснили, чому Іран не передає ракети РосіїВідео

Реклама
21:39

"Не буде ніколи": Притула зробив різку заяву з приводу повернення на ТБ

21:28

Старий дід: як після п'яного дебошу та психушки виглядає "буржуй" Валерій Ніколаєв

21:07

Феномен "Уенсдей": ще п'ять цікавих серіалів з Дженні Ортега

21:04

Помер легендарний Пеле: дочка короля футболу показала останнє його фото з лікарніВідео

21:03

Олег Соскін. Війна йде в РосіюВідеоблоги

20:50

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

20:45

"Це не конфлікт з інопланетянами": Кислиця небезпідставно "наїхав" на генсека ООНВідео

20:38

Що покаже "1+1 Україна" у переддень Нового року

20:33

"Передав мавпі гранату": Піонтковський назвав справжню причину візиту Путіна до БілорусіВідео

20:22

Світлана Лобода показала рідкісні кадри з молодшою донькою Тільдою

20:06

"Кінець Росії буде неодмінно": ЗСУ можуть вторгнутися в РФ - ДаніловВідео

20:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

19:53

Дивно, але це працює: навіщо господині протирають унітаз та раковину соняшниковою олією

19:20

Путін готовий до втрат у 100 тисяч на рікПогляд

19:09

На шляху до ЄС: Зеленський підписав закон про медіаВідео

19:05

"Виконувала дуже складні бойові завдання": на війні загинула молода захисниця з позивним "Аїда"

18:59

Alyosha з шокуючою відвертістю розповіла про напади ґвалтівників: "Я була ще зовсім дитиною"Відео

18:49

Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - PoliticoВідео

18:35

З прийдешнім Новим роком 2023: яскраві привітання у віршах та картинках для найріднішихФото

18:24

Коли закінчиться війна, санкції проти РФ і гарантії для України: важливе з інтерв'ю Андрія ЄрмакаВідео

Реклама
18:16

Що ж ти, фраєр, здав назад: дружина засудженого наркодилера помирилася з ним і носить йому передачки з яйцями

17:57

"Контроль 24/7": учасниця поскаржилася на "Холостяка"

17:41

"Україна в будь-який час готова припинити війну": у Зеленського назвали важливу умовуВідео

17:38

Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудняВідео

17:37

Полякова показала, як в туалеті принизили Кіркорова і Корольову

17:27

"Це був передостанній обстріл": експерт здивував прогнозом про нові ракетні удариВідео

16:52

Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

16:47

Гроші потрібні ЗСУ: в Україні відверто розповіли, якими будуть соціальні виплати у 2023 роціВідео

16:43

Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

16:36

"Стовідсотковий збіг": візит Зеленського до США був дуже успішним - подробиці від ЄрмакаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти