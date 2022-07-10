"Пропускає ППО": ЗСУ накрили ракетними ударами базу Росгвардії в Херсоні

Удар по базі Росгвардії в Херсоні / t.me/Pravda_Gerashchenko/

У неділю, 10 липня, стало відомо про удар Збройних сил України по ще одному центру російських окупаційних військ в Херсонської області.

Про нові результативні дії українських захисників радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Рашистські пропагандисти підтверджують факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в тимчасово окупованому місті", - написав він.

При цьому Геращенко опублікував скріншот повідомлень російських пропагандистів про удар ЗСУ в Херсоні.

"У Херсоні два ракетних удари в центр о п'ятій годині ранку і десять. Попадання в розташування Росгвардіі. Пропускає ППО", - скаржаться пропагандисти РФ.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

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