"Пропускає ППО": ЗСУ накрили ракетними ударами базу Росгвардії в Херсоні

Пропагандисти підтверджують факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні.
У неділю, 10 липня, стало відомо про удар Збройних сил України по ще одному центру російських окупаційних військ в Херсонської області.
Про нові результативні дії українських захисників радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Рашистські пропагандисти підтверджують факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в тимчасово окупованому місті", - написав він.
При цьому Геращенко опублікував скріншот повідомлень російських пропагандистів про удар ЗСУ в Херсоні.
"У Херсоні два ракетних удари в центр о п'ятій годині ранку і десять. Попадання в розташування Росгвардіі. Пропускає ППО", - скаржаться пропагандисти РФ.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.
Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.
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