Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФ

РФ вдарила ракетами по парку в Харкові - одному з найулюбленіших місць відпочинку городян.

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Володимир Зеленський прокоментував масований удар по Харківщині / Колаж: Главред, Фото: ОП, Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області сягнула шести.

У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Таким чином, станом на цей момент загинуло 6 осіб, ідеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій зросла з 16 до 27 осіб, повідомляє прес-служба облпрокуратури.

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Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Харківщині:

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Удар РФ по Харкову

Мешканка Харкова отримала гостру реакцію на стрес унаслідок удару російських окупантів керованою авіабомбою по Шевченківському району міста, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо - УАБ. Сталося попадання в землю біля футбольного поля. Поруч жодної військової інфраструктури!" - написав Синєгубов у Telegram.

ЗС РФ завдали два удари по центральній частині Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Одна ракета прилетіла на кладовище, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян", - написав Терехов у Telegram.

Масований обстріл Харківщини: реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що постачання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва для захисту Харкова суттєво вплине на ситуацію з російськими ударами по місту.

"Світ може зупинити російський терор - і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію", - написав Зеленський у Телеграм.

За його словами, "ракети, бомби, артилерія - єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію" і дає окупантам можливість тероризувати українців.

"Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору. Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють і діють справді рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", - додав Зеленський.

Президент також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей після атак росіян по Харківській області.

Вибухи на Харківщині 19 травня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на Харківщині багато загиблих і поранених унаслідок ударів РФ. Російська окупаційна армія обстріляла ракетами село Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. Ворог використав тактику подвійного ракетного удару.

Нагадаємо, російські окупанти в неділю вранці, 19 травня, випустили по Україні ракети та дрони. На околицях Харкова та в Одеській області прогриміли вибухи під час тривоги.

Як повідомлялося раніше, Росія в ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Дрони збивали в межах восьми областей. "У результаті протиповітряного бою всі 37 "Шахедів" збито в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - повідомив командувач Повітряних сил.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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