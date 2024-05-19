Кривавий обстріл Харківщини: Зеленський жорстко відреагував на терор РФ

Кількість загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області сягнула шести.
У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Таким чином, станом на цей момент загинуло 6 осіб, ідеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій зросла з 16 до 27 осіб, повідомляє прес-служба облпрокуратури.
Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома.
Дивіться відео - наслідки удару РФ по Харківщині:
Удар РФ по Харкову
Мешканка Харкова отримала гостру реакцію на стрес унаслідок удару російських окупантів керованою авіабомбою по Шевченківському району міста, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
"Попередньо - УАБ. Сталося попадання в землю біля футбольного поля. Поруч жодної військової інфраструктури!" - написав Синєгубов у Telegram.
ЗС РФ завдали два удари по центральній частині Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Одна ракета прилетіла на кладовище, друга - в одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян", - написав Терехов у Telegram.
Масований обстріл Харківщини: реакція президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що постачання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва для захисту Харкова суттєво вплине на ситуацію з російськими ударами по місту.
"Світ може зупинити російський терор - і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію", - написав Зеленський у Телеграм.
За його словами, "ракети, бомби, артилерія - єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію" і дає окупантам можливість тероризувати українців.
"Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору. Дякую всім лідерам і державам, які це розуміють і діють справді рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", - додав Зеленський.
Президент також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей після атак росіян по Харківській області.
Вибухи на Харківщині 19 травня - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що на Харківщині багато загиблих і поранених унаслідок ударів РФ. Російська окупаційна армія обстріляла ракетами село Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. Ворог використав тактику подвійного ракетного удару.
Нагадаємо, російські окупанти в неділю вранці, 19 травня, випустили по Україні ракети та дрони. На околицях Харкова та в Одеській області прогриміли вибухи під час тривоги.
Як повідомлялося раніше, Росія в ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Дрони збивали в межах восьми областей. "У результаті протиповітряного бою всі 37 "Шахедів" збито в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - повідомив командувач Повітряних сил.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
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