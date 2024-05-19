Росія вранці випустила ракети і дрони по Україні: у деяких містах - вибухи

Російські окупанти у неділю вранці, 19 травня, випустили по Україні ракети і дрони. У передмісті Харкова та в Одеській області прогриміли вибухи під час тривоги.
Повітряна тривога - мапа "червоних зон"
Повітряна тривога була оголошена на сході, північному сході, півдні та в деяких центральних областях, зокрема столиці - Києві.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістичних ракет. Об 11:19 зʼявилась інформація про проліт ракети в районі Білої Церкви, яка згодом змінила маршрут на Київ.
Моніторингові канали також фіксували "швидкісну ціль" на Канів Полтавської області.
Вибухи у Харкові 19 травня - усі подробиці
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибухи у Харкові та районі.
За даними адміністрації, кількість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району зросла до 8 людей.
Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.
Мер Ігор Терехов уточнив, що усі "прильоти" були у передмісті.
Одеса - вибухи в місті і за містом 19 травня
В Одеській області 19 травня теж прогриміли вибухи. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог запустив на область розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.
Удари РФ 19 травня - вибухи сьогодні
Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Дрони збивали у межах восьми областей.
"В результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", – повідомив командувач Повітряних сил.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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