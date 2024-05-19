Росія вранці випустила ракети і дрони по Україні: у деяких містах - вибухи

Повітряні сили попередили про ракету на Київ.

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РФ знову атакувала Україну з повітря / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Російські окупанти у неділю вранці, 19 травня, випустили по Україні ракети і дрони. У передмісті Харкова та в Одеській області прогриміли вибухи під час тривоги.

Повітряна тривога - мапа "червоних зон"

Повітряна тривога була оголошена на сході, північному сході, півдні та в деяких центральних областях, зокрема столиці - Києві.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістичних ракет. Об 11:19 зʼявилась інформація про проліт ракети в районі Білої Церкви, яка згодом змінила маршрут на Київ.

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Моніторингові канали також фіксували "швидкісну ціль" на Канів Полтавської області.

Вибухи сьогодні - мапа / Фото: скріншот

Вибухи у Харкові 19 травня - усі подробиці

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибухи у Харкові та районі.

За даними адміністрації, кількість постраждалих внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району зросла до 8 людей.

Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Мер Ігор Терехов уточнив, що усі "прильоти" були у передмісті.

Одеса - вибухи в місті і за містом 19 травня

В Одеській області 19 травня теж прогриміли вибухи. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, ворог запустив на область розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили наші сили ППО.

Удари РФ 19 травня - вибухи сьогодні

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Дрони збивали у межах восьми областей.

"В результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", – повідомив командувач Повітряних сил.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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