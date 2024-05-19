Подвійний удар "Іскандерів" та обстріл РСЗВ: на Харківщині багато загиблих і поранених

Росіяни застосовують тактику, спрямовану на знищення мирних людей, медиків і рятувальників.

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РФ вдарила ракетами по Харківщині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російська окупаційна армія обстріляла ракетами село Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Як розповів він у своєму Telegram-каналі, ворог використав тактику подвійного ракетного удару.

"Вид озброєння - "Іскандер-М". Росіяни двічі завдали удару по об'єкту - знову застосовують тактику "подвійних ударів", спрямовану на знищення мирних людей, медиків і рятувальників", - написав глава ОВА.

Він зазначив, що серед постраждалих співробітники швидкої допомоги (фельдшер і водій).

Подробиці обстрілу Харківщини

Як уточнили в ГУ Нацполіції Харківської області, окупанти в неділю вранці обстріляли Новоосинове і Ківшарівку Куп'янського району Харківської області, є жертви і постраждалі серед мирного населення.

"Загинули чоловіки 64, 65 і 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранено п'ять чоловіків і чотири жінки. Їм надають медичну допомогу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, обстріл вівся з реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Що відомо про тактику "подвійного удару" РФ

За даними Харківської обласної прокуратури, 19 травня близько 11:00 з РФ завдали ракетного удару по базі відпочинку в с. Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ.

Приблизно через 10 хвилин російська армія повторно вдарила ракетою по тому самому місцю.

П'ятеро людей загинули, зокрема четверо цивільних чоловіків і жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності.

Шістнадцять осіб дістали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка.

За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області Росії.

Дивіться відео - РФ завдала ракетного удару по Харківщині:

Нагадаємо, російські окупанти в неділю вранці, 19 травня, випустили по Україні ракети та дрони. На околицях Харкова та в Одеській області прогриміли вибухи під час тривоги.

Як повідомлялося раніше, Росія в ніч на неділю, 19 травня, атакувала Україну 37 дронами-камікадзе "Шахед". Дрони збивали в межах восьми областей. "У результаті протиповітряного бою всі 37 "Шахедів" збито в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - повідомив командувач Повітряних сил.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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